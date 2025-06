Verduno punta sul sole e diventa autonomo: energia pulita per il Municipio e non solo

A Verduno, il sole non è solo una presenza nei cieli delle Langhe, ma una risorsa concreta, capace di rendere il Comune energeticamente autonomo. Grazie alla visione lungimirante dell’amministrazione guidata dalla sindaca Marta Giovannini, già nella scorsa consiliatura, e all’impegno del tecnico comunale Giuseppe Talarico, è entrato in funzione un nuovo impianto fotovoltaico, realizzato con il contributo della legge n.160/2019 – anno 2023.

Il progetto, firmato dall’ingegner Priola e realizzato dalla ditta Albasolar di Alba, non si limita a coprire i fabbisogni del Municipio. L’energia prodotta in eccesso, infatti, viene immessa in rete e valorizzata tramite un contratto GSE già attivo, generando così un ritorno economico per il Comune.

Ma la transizione energetica a Verduno non si ferma al tetto del palazzo comunale. Con un secondo finanziamento, l’amministrazione ha provveduto anche alla sostituzione di due vecchie caldaie a metano con pompe di calore di nuova generazione, capaci non solo di riscaldare ma anche di raffrescare gli ambienti, in un’ottica di efficienza e risparmio.

Oggi, il Comune è completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. E il futuro guarda ancora più in là: sono allo studio ipotesi di comunità energetica, da costituire in sinergia con altri Enti vicini, per estendere i benefici ambientali e sociali della produzione da fonti rinnovabili anche a livello intercomunale.

Verduno si conferma così un modello virtuoso di sostenibilità, che sceglie il verde e l’energia pulita non come slogan, ma come risultato di analisi concrete, sempre attente al rapporto tra costi e benefici. Una direzione chiara, che unisce ambizione e realismo, nel segno di una transizione ecologica ben progettata e condivisa.