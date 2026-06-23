Alba, variazione di bilancio da 2,3 milioni: un milione per Capitale dell’Arte Contemporanea 2027

Una manovra da circa 2,3 milioni di euro, con alcune partite considerate strategiche per la città. È questo il cuore della sesta variazione al bilancio di previsione 2026-2028, illustrata dall’assessore al Bilancio Luigi Garassino nel corso della Terza Commissione consiliare.

La variazione presenta un sostanziale equilibrio tra parte corrente e investimenti: 1,026 milioni di euro riguardano la gestione corrente, mentre 1,285 milioni sono destinati alla parte in conto capitale.

La voce più rilevante riguarda il percorso verso Alba Capitale dell’Arte Contemporanea 2027. A bilancio entra infatti il contributo da un milione di euro assegnato dal Ministero della Cultura per sostenere l'attuazione del dossier che ha consentito alla città di ottenere il riconoscimento.

“La parte del leone la fa il contributo che riceviamo dal Ministero della Cultura per l’attuazione del programma previsto dal dossier di Alba Capitale dell’Arte Contemporanea 2027”, ha spiegato Garassino durante la Commissione.

L’assessore ha tuttavia precisato che la cifra rappresenta soltanto una componente del progetto complessivo.

“Non è l’importo complessivo del valore delle attività e delle realizzazioni che caratterizzeranno l’anno della Capitale dell’Arte Contemporanea. In questo caso prendiamo in considerazione esclusivamente la quota che riceviamo dal Ministero”, ha sottolineato.

Le risorse saranno impiegate quasi interamente per l’acquisizione di servizi e l’organizzazione delle iniziative previste dal dossier. Una quota residuale sarà invece destinata all’assunzione a tempo determinato di una figura di supporto alla ripartizione Turismo e Cultura, prevista tra settembre 2026 e dicembre 2027.

Il percorso operativo verso il 2027 è già entrato nel vivo. Nei giorni scorsi si è infatti riunito il primo tavolo istituzionale dedicato al progetto e sono stati avviati i confronti con i diversi soggetti coinvolti.

“C’è un’attività molto intensa in corso e la consapevolezza della tirannia del tempo. Non si stanno verificando ritardi, ma sappiamo che non dobbiamo perdere neanche un giorno nello sviluppo del progetto”, ha osservato Garassino.

Sul fronte degli investimenti, la variazione prevede 500 mila euro per la manutenzione straordinaria della bocciofila comunale, 399 mila euro per la sistemazione delle aree esterne del nuovo asilo di corso Europa e 385 mila euro per la realizzazione della strada di accesso alla nuova struttura scolastica.

Tra le entrate figura, inoltre, una piccola alienazione patrimoniale da 1.500 euro, relativa alla regolarizzazione della porzione di terreno comunale occupata dalla gradinata della chiesa di Cristo Re.

Completano il quadro alcuni contributi della Fondazione CRC, destinati all’organizzazione di un torneo internazionale di tennis e alla mostra dedicata a Fernanda Pivano, recentemente ospitata nel coro della Maddalena.