Bra, sui disservizi al Politeama il Comune: "A luglio e agosto i lavori per la riparazione del guasto"

"Consapevoli del disagio arrecato agli utenti del Politeama nel mese di giugno per il guasto all'impianto di condizionamento per cui ribadiamo le scuse, comunichiamo che questa Amministrazione ha ritenuto giusto e doveroso stabilire che le associazioni, le scuole e i gruppi che nel mese di giugno hanno usato e stanno usando il teatro per varie iniziative (saggi, concerti, manifestazioni culturali, ecc.) non dovranno versare alcuna quota al Comune, che proprio per compensare il disagio non richiederà il previsto contributo per l'utilizzo della struttura, come già comunicato agli interessati".

Così il Comune interviene in merito ai disservizi legati al malfunzionamento dell'aria condizionata al Politeama, oggetto di un intervento anche da parte del circolo braidese diFratelli d'Italia (leggi qui).



"Se le singole associazioni autonomamente hanno fatto pagare un biglietto di ingresso, ciò non dipende dalla volontà dell'Amministrazione e rientra nella discrezione dei singoli richiedenti l'uso del teatro - concludono dalla Giunta -. Ricordiamo inoltre che l'Amministrazione, che ha presenziato alle serate per manifestare le proprie scuse per il disagio patito, ha cercato di offrire alcuni rimedi per rendere meno insopportabile la permanenza in sala, mediante l'installazione di un distributore di acqua fresca e la distribuzione di ventagli per il pubblico. Il teatro sarà chiuso nei mesi di luglio e agosto per i lavori necessari alla riparazione del guasto".