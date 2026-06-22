Fondazione Crc: i sindaci Gatto, Fogliato, Manassero, Robaldo promuovono le modifiche allo statuto. "Tutelati gli interessi delle comunità"

"Abbiamo appreso che il Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha dato seguito alle modifiche statutarie che erano state illustrate a tutti gli stakeholder negli incontri di gennaio ed aprile scorsi.

Siamo grati ai consiglieri che hanno tenuto in considerazione le argomentazioni che, come Sindaci di tutti i Comuni designanti (Alba, Bra, Cuneo, Mondovì, Canale, Cortemilia, Montà,Santo Stefano Belbo, Cherasco, Dronero, Borgo San Dalmazzo, Busca, Boves, Caraglio, Villanova Mondovì, Bagnasco, San Michele Mondovi, Ceva e Farigliano), avevamo portato alla loro attenzione, in particolare quelle relative alla durata del mandato.

La conferma della durata quadriennale, peraltro la stessa scelta anche da molte altre fondazioni di origine bancaria fra le quali Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, conferma la volontà di Fondazione Crc di mantenere saldo il legame con le comunità e garantire il ricambio dei vari organi statutari, in un salutare percorso di confronto territoriale".