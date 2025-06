Paroldo, riqualificato il parco giochi: la nuova area è accessibile a tutti, anche a bambini con disabilità

Un nuovo parco giochi, completamente accessibile e pensato per accogliere tutti i bambini, è finalmente realtà a Paroldo. Grazie al co-finanziamento della Fondazione CRC, il Comune ha realizzato un’opera tanto attesa quanto necessaria: uno spazio pubblico in grado di garantire pari opportunità di gioco e socializzazione anche ai bambini con disabilità.

L’intervento ha interessato l’area giochi esistente, che è stata completamente ripensata per garantire l’accessibilità a bambini con disabilità, attraverso l’introduzione di percorsi fruibili e la posa di giochi progettati per rendere possibile il gioco di tutti.

Un’attenzione particolare è stata riservata alla dimensione relazionale del gioco: i nuovi spazi non sono infatti pensati solo per rispondere a esigenze specifiche, ma per favorire la partecipazione attiva e integrata tra tutti i bambini, senza barriere fisiche o sociali.

“Questo piccolo spazio per i bimbi è il simbolo di un’idea di comunità aperta ed attenta alle esigente di tutti - commenta il sindaco di Parolo, Andrea Ferro -. Siamo molto soddisfatti di quanto è stato realizzato: non si tratta solo di giochi, ma di un messaggio chiaro e concreto di rispetto e attenzione verso ogni persona. Ringrazio la Fondazione CRC per aver condiviso con noi questa visione e aver contribuito in modo decisivo alla sua realizzazione. Il nuovo parco giochi si inserisce nel solco di altre iniziative virtuose già messe in campo dal Comune negli anni. Tra queste, l’istallazione della Panchina Gigante di Chris Bangle in località Pedaggera, dotata di una rampa di accesso e di un’apertura sullo schienale per permettere anche alle persone in carrozzina di fruirne pienamente. Un segno concreto di come a Paroldo la bellezza e l’arte possano andare di pari passo con l’inclusione. Con quest’opera, il Comune conferma il proprio impegno per una valorizzazione del territorio che tenga conto delle esigenze di tutti i cittadini, a partire dai più piccoli".