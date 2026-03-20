Weekend dalla doppia faccia: primavera domani, pioggia e neve domenica

Oggi equinozio di primavera e domani bella giornata in linea con la nuova stagione. Domenica, invece. piogge e neve a bassa quota a causa di un nucleo di aria fredda in arrivo dall'Europa orientale. Inizio settimana di nuovo stabile e con alta pressione.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 20 e domani sabato 21 marzo

Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con al più velature o cumuli isolati sui rilievi, in aumento domani pomeriggio con associati isolati piovaschi o rovesci sulle zone alpine, preludio ad un cambio del tempo.

Temperature in temporaneo rialzo. Le massime saranno comprese tra 14 e 18 °C, i valori più alti oggi, in calo domani. Minime domani mattina comprese tra 3 e 9 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili oggi, domani rinforzi da est o nordest in serata, per l'ingresso di aria più fresca da est.

Domenica 22 marzo

Cielo molto nuvoloso o coperto sin dalla notte, con piogge sulle pianure, soprattutto sui settori occidentali, e nevicate sulle Alpi con quota neve tra i 600 e i 900 m al mattino, in rialzo in seguito. Migliora dal pomeriggio a partire dai settori orientali.

Temperature in netto calo nelle massime e comprese tra 4 e 14 °C, dove i valori più alti si avranno sulle pianure più orientali per soleggiamento maggiore, minime tra 2 e 7°C.

Venti generalmente deboli orientali o nordorientali su pianure piemontesi, settentrionali su Liguria.

Tendenza inizio settimana successiva

L'alta pressione atlantica proverà a stabilirsi sulle nostre regioni, ma ci riuscirà per circa 3 giorni, riportando tempo stabile e primaverile, con temperature nella norma. Successivamente un nuovo impulso artico proverà a farci sentire ancora gli ultimi scampoli di inverno.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Cuneo

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Savona

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