Caldo record nei magazzini e capannoni? Tecsaving porta il fresco (e il risparmio) nel cuore dell’industria italiana

Occhiello:

Temperature alle stelle, operai stremati, macchine in affanno. Ma una realtà Made in Italy ha trovato la soluzione: sostenibile, su misura e... intelligente.

uando fuori ci sono 38, 40, perfino 42 gradi, dentro un magazzino industriale si può arrivare a toccare temperature ben peggiori. Pareti e tetti fatiscenti o, comunque, scarsamente coibentati, serramenti magari ancora a vetro singolo, di lamiera, tetti bassi, zero ricambio d’aria: un mix esplosivo che trasforma ogni turno di lavoro in una corsa a ostacoli tra sudore, disidratazione e rischio di errori. Non è solo un disagio: è un freno alla produttività, un problema per la sicurezza e un costo per le aziende.

Eppure, una soluzione c’è. E arriva dall’Italia.

Si chiama Tecsaving, ha sede a Vicenza, e da anni lavora per cambiare il clima… nei capannoni. Letteralmente. L’idea è semplice: offrire alle imprese un sistema di climatizzazione industriale modulare, sostenibile, ma soprattutto conveniente. Niente impianti faraonici o costosi rifacimenti: ogni progetto è studiato su misura, per adattarsi agli spazi e alle esigenze reali.

Il cuore tecnologico è costituito da pompe di calore aria-aria, completamente elettriche, prive di combustione. Il che significa: meno consumi, zero emissioni, e compatibilità totale con eventuali impianti fotovoltaici già installati. Il risultato? Raffrescamento dei capannoni e magazzini in estate, riscaldamento in inverno. Tutto con un unico sistema, efficiente 12 mesi l’anno.

Funziona anche nei grandi spazi? Sì. Gli impianti Tecsaving coprono superfici dai 300 ai 15.000 metri quadrati — e oltre — senza perdere in efficacia. Il segreto è nella progettazione modulare, che consente di scalare l’intervento secondo le reali dimensioni del sito produttivo. E senza dover fermare la produzione: l’installazione è rapida, pulita, integrabile.

Ma non è tutto. Il risparmio è reale, misurabile: rispetto ai tradizionali sistemi a gas, i costi di gestione si riducono sensibilmente. Non servono rifornimenti, non ci sono camini né pratiche autorizzative. In più, grazie all’alta efficienza energetica e al risparmio di TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) e CO2 all’utilizzo di refrigeranti ecologici come il R32, l’azienda può ridurre la propria impronta ambientale e migliorare il proprio posizionamento in ottica ESG.

In un momento in cui la sostenibilità aziendale è diventata una leva strategica — richiesta da clienti, mercati e regolamenti — Tecsaving offre una soluzione concreta, che allinea comfort, efficienza e responsabilità ambientale.

E c’è anche un vantaggio immediato: grazie agli incentivi del Conto Termico, fino al 50% dell’investimento può possono essere recuperate quote importanti dell’investimento (variabili tra il 45% ed il 65% circa). Un’opportunità tangibile per chi sceglie di investire oggi nella qualità del lavoro e nella competitività di domani.

Il clima cambia. E l’impresa deve adattarsi. Tecsaving lo sa bene e per questo ha scelto di unire tecnologia, benessere e sostenibilità. In un momento in cui ogni grado in più può fare la differenza — sulla pelle dei lavoratori e sulla produttività aziendale — non è più tempo di rimandare. È tempo di cambiare aria.

Per info: https://tecsaving.com/raffrescamento-capannoni/













Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.