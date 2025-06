Compet-e: 25 anni di innovazione digitale, valori e radicamento territoriale: una celebrazione che guarda al futuro

Compet-e S.r.l., azienda leader e pioniera nel campo della digital compliance e della consulenza GRC (Governance, Risk & Compliance), ha festeggiato un quarto di secolo di attività, celebrando il suo 25° anniversario il 26 aprile 2025. Un traguardo significativo, all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità aziendale, è stato ufficialmente celebrato con un evento speciale il 20 giugno 2025 nella sua affascinante sede a forma di castello, situata a Bandito di Bra. L'evento ha visto la partecipazione di dipendenti, clienti, partner e numerose istituzioni, sottolineando il forte legame dell'azienda con il suo ecosistema.

Un percorso di crescita e maturità secondo il CEO Piermaria Saglietto

Piermaria Saglietto, CEO e fondatore di Compet-e, ha espresso profondo orgoglio per il percorso compiuto, dichiarando che i prossimi 25 anni vedranno l'azienda ancora più motivata a innovare e crescere nel rispetto dei propri valori. Saglietto ha riflettuto sul significato dei "multipli del 25", in particolare sui 25 anni, che per lui rappresentano l'età della "prima maturità", un periodo in cui si compiono le scelte più importanti della vita, dall'ingresso nell'età adulta alla formazione di una famiglia.

Per Compet-e, questa "maturità" si è tradotta in decisioni strategiche e responsabili:

Nel 2022 , l'azienda ha intrapreso una riorganizzazione all'interno dell' ecosistema TESISQUARE® , approfondendo la propria vocazione e diventando un punto di riferimento unico per i temi della compliance e della rectech.

, l'azienda ha intrapreso una riorganizzazione all'interno dell' , approfondendo la propria vocazione e diventando un punto di riferimento unico per i temi della compliance e della rectech. Nel 2023 , è stata scelta e riorganizzata l'attuale sede, progettata non solo per il lavoro, ma anche come spazio di incontro e condivisione.

, è stata scelta e riorganizzata l'attuale sede, progettata non solo per il lavoro, ma anche come spazio di incontro e condivisione. Nel 2024, Compet-e ha completato una piccola acquisizione di un ramo d'azienda (AdFor), consolidando ulteriormente la propria offerta e diventando partner unico italiano per le soluzioni Diligent.

Questi passaggi, ha spiegato Saglietto, sono stati "gesti adulti e maturi", fatti con timore ma con consapevolezza.

25 anni di tappe strategiche e riconoscimenti

La storia di Compet-e inizia nel 2000 a Cavallermaggiore (CN). Da allora, l'azienda ha segnato importanti tappe che ne hanno consolidato la leadership nel settore:

2005: Lancio del primo software per la compliance normativa .

Lancio del . 2018: Ottenimento della certificazione UNI/PdR 43:2018 .

Ottenimento della . 2022: Ingresso nell' ecosistema TESISQUARE® .

Ingresso nell' . 2023: Trasferimento nella nuova sede di Bra .

Trasferimento nella . 2024: Acquisizione del ramo aziendale AdFor, diventando partner unico italiano per le soluzioni Diligent.

Un motivo di particolare orgoglio è il fatto che Compet-e sia stata la prima azienda in Italia a certificarsi per la parità di genere, un tema caro anche a Confindustria Cuneo. La descrizione che Compet-e dà di sé sul proprio sito, citata da Confindustria Cuneo, è un vero e proprio manifesto: "Siamo un'azienda giovane e innovativa con un approccio pragmatico basato su forti competenze tecnologiche e normative".

Valori fondamentali: la "Carta dei Valori" di Compet-e

Al centro del successo di Compet-e vi è una solida "Carta dei Valori", frutto di un lavoro corale interno all'azienda. Questi quattro macro-valori guidano l'operato quotidiano e rappresentano l'identità dell'azienda:

Clienti e Impegno: Compet-e si pone "a fianco" del cliente , non solo "a servizio". La perdita di un cliente è una sofferenza, spingendo l'azienda a migliorare costantemente per intercettare ogni bisogno. La forte "retention" dei clienti testimonia l'efficacia di questo approccio, che spesso evolve in veri e propri legami di amicizia.

Compet-e si pone , non solo "a servizio". La perdita di un cliente è una sofferenza, spingendo l'azienda a migliorare costantemente per intercettare ogni bisogno. La forte "retention" dei clienti testimonia l'efficacia di questo approccio, che spesso evolve in veri e propri legami di amicizia. Persone e Merito: L'azienda esprime gratitudine a tutti i collaboratori , passati e presenti, riconoscendo il loro apporto quotidiano, a volte silenzioso, alla crescita di Compet-e.

L'azienda esprime , passati e presenti, riconoscendo il loro apporto quotidiano, a volte silenzioso, alla crescita di Compet-e. Teamwork e Pragmatismo: Lo spirito di squadra è evidente nell'organizzazione stessa dell'evento del 20 giugno, che ha visto una gara di partecipazione e idee tra i colleghi.

Lo spirito di squadra è evidente nell'organizzazione stessa dell'evento del 20 giugno, che ha visto una gara di partecipazione e idee tra i colleghi. Territorio e Resilienza: Questo valore, particolarmente sentito da Piermaria Saglietto, sottolinea che un'azienda non è un'isola, ma deve integrarsi e contribuire attivamente al territorio. Compet-e attinge dal territorio collaboratori, fornitori e partner, e restituisce attraverso collaborazioni con associazioni, volontariato, scuole ed enti locali.

Il riconoscimento delle istituzioni e il legame con la comunità

L'evento ha visto la partecipazione e il plauso di importanti figure istituzionali, a testimonianza del profondo legame di Compet-e con il tessuto sociale ed economico locale.

Il sindaco di Bra, Giovanni "Gianni" Fogliato , ha definito Compet-e un' "eccellenza del nostro territorio" , un modello di crescita sostenibile che rafforza l'identità innovativa e imprenditoriale di Bra.

, ha definito Compet-e un' , un modello di crescita sostenibile che rafforza l'identità innovativa e imprenditoriale di Bra. Il sindaco di Cavallermaggiore,Davide Sannazzaro, presentatosi anche come "amico" dell'azienda, ha sottolineato come Compet-e sia un "pezzo importante della storia di Cavallermaggiore" , avendola vista crescere, affrontare difficoltà e rilanciarsi, evidenziando il grande valore delle relazioni .

, avendola vista crescere, affrontare difficoltà e rilanciarsi, evidenziando il . Mauro Danna, Vicepresidente Confindustria Cuneo e Presidente del CSI – Centro Servizi per l’Industriaha evidenziato l'importanza di celebrare traguardi come i 25 anni, riconoscendo Compet-e come un'azienda consolidata e riconosciuta per la sua professionalità, associata al sistema Confindustria da 9 anni.

Il Professor Paolo Cortese, presente in rappresentanza del mondo della scuola, ha rimarcato l'alta crucialità di un buon rapporto tra un territorio e le sue scuole, ricordando Piermaria Saglietto come un suo "ottimo studente". Saglietto ha a sua volta sottolineato la sinergia tra istruzione e lavoro, affermando che "non può vivere il lavoro senza la cultura senza l'istruzione e viceversa".

Uno sguardo al futuro: un "Traguardo Volante" verso nuovi successi

Piermaria Saglietto ha concluso il suo intervento con una visione proiettata in avanti, definendo i 25 anni non come un punto di arrivo, ma come un "traguardo volante" nel ciclismo o una "tappa rigeneratrice" in montagna. Riprendendo una citazione dal film "Notte prima degli esami", ha augurato a Compet-e di continuare a sentire per i prossimi 25 anni e oltre il desiderio di crescere, di integrarsi col territorio e di portare avanti i propri valori, riassumendo: "l'importante non è quello che trovi alla fine della corsa, l'importante è quello che provi mentre corri".

Questo spirito, unito alla professionalità e a valori aziendali solidi e radicati, posiziona Compet-e per consolidare ulteriormente il proprio ruolo nell'innovazione digitale e nella governance sostenibile, scrivendo il prossimo capitolo di successo.