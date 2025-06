“Cuneo si trasforma”: il numero del 2025

Esce un nuovo numero del Notiziario della Città di Cuneo dedicato a raccontare la trasformazione della città. Il notiziario arriverà nei prossimi giorni nelle buche delle lettere di tutti i cittadini residenti ed è fin da ora scaricabile anche dal sito Comune di Cuneo - Portale Istituzionale - Pubblicazioni istituzionali

Le 8 pagine di questo numero sono dedicate a restituire una fotografia delle novità che si possono rintracciare in città: una sintesi sull’andamento dei cantieri Pnrr, i tanti spazi trasformati, i cantieri conclusi o in via di conclusione, iniziative ed esperienze nate, nuovi servizi o iniziative. Alcuni dati, numeri, e anticipazioni di futuro, aiutano a condividere che cosa la Giunta sta mettendo in campo per il prossimo futuro.

La pubblicazione si inserisce in una consuetudine, avviata nel 2006: da quell’anno, infatti, il Comune di Cuneo edita, con cadenza periodica e nel succedersi delle Amministrazioni al governo della città, una pubblicazione su temi di interesse per la cittadinanza. Oltre ad essere disponibili sul sito, i notiziari vengono inviati ai residenti nel Comune di Cuneo, mediante spedizione postale per garantire a tutti la possibilità di essere raggiunti dalle informazioni.

Spiega così la Sindaca Manassero: “Arrivare con il Notiziario nelle case esprime il desiderio di descrivere a ciascuna e ciascuno degli abitanti di Cuneo che cosa è cambiato o sta cambiando. Abbiamo spiegato le cose più significative avvenute negli ultimi tre anni. Va detto che in città è successo molto di più di quanto è scritto in quelle otto pagine, perché siamo in tanti a lavorare per Cuneo, in luoghi e modi diversi. E di questo siamo consapevoli e riconoscenti. Da parte sua l’Amministrazione sta portando avanti il programma di lavoro che si era data per il mandato. Si va avanti insieme, per cercare di fare il meglio per la nostra città”.