Galup: arriva il Panettone D'Amare, imperdibile appuntamento dell'estate

Ritorna il Panettone D'Amare, un appuntamento fisso e oramai irrinunciabile per chi, anche in Estate, non può rinunciare alla fresca dolcezza dell’iconico dolce di Galup.

Un Panettone con un nome originale, che è oramai entrato nel quotidiano e impresso nella memoria, per via dell’assonanza tra le parole “d’amare” e “da mare”, un divertente gioco che riporta alla leggerezza della bella stagione.

Il Panettone D'Amare si conferma quindi un’idea golosa e originale per arricchire le tavole estive o per rendere ancora più originale e golosa una merenda all’aperto. Da gustare in abbinamento al gelato o al naturale, per godere di un momento di gustoso piacere, i Panettoni D’Amare racchiudono la tradizione e l’indubbia qualità del brand Galup, in cui nulla è lasciato al caso, dall’accurata selezione delle materie prime, alla lunga lievitazione che lo rende così soffice, agli originali incarti. Sono infatti impreziositi da carte raffinate che riportano alla solarità della stagione estiva, alla piacevolezza della villeggiatura, al gusto, tipicamente italiano di offrire e condividere sapori unici, capaci di trasformare ogni momento in una festa.

Il Panettone D’Amare Galup si conferma quindi come dolce di tendenza anche per l’estate 2025 ed è proposto in due versioni che riportano al sole, alla freschezza dei profumi e dei preziosi frutti della stagione più amata: limone candito al profumo di basilico e cubetti di pesca candita e yogurt.

Nel Panettone D’Amare con limone candito al profumo di basilico il soffice impasto è arricchito con scorzoni canditi di limoni e avvolto dall'intenso profumo naturale del basilico. Nella seconda versione, la genuina bontà dello yogurt si abbina in modo perfetto alla dolcezza della pesca candita esaltandone l’aroma. Due proposte irresistibili, perché l’estate sia ancora più intensa e ricca di momenti piacevoli da condividere con la famiglia e gli amici.

Entrambi i Panettoni D’Amare sono in vendita al costo di 18,60 euro, disponibili in esclusiva su www.galup.it, presso il Galup store di Pinerolo e nei migliori negozi d’Italia.