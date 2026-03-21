Mystero: la road bike di CBT Italia che sfida i prezzi alti del mercato

Negli ultimi anni il ciclismo ha conosciuto uno sviluppo tecnologico repentino e sorprendente. Materiali sempre più evoluti, integrazione con la tecnologia sempre più avanzata, componenti ogni giorno più raffinati. L’altro lato della medaglia, però, è rappresentato dai prezzi, che hanno seguito una traiettoria precisa: verso l'alto.

Oggi, sempre più appassionati si trovano davanti a una domanda concreta: l’alta gamma è destinata ad essere solo un prodotto elitario?

L’azienda cuneese CBT Italia risponde con una visione chiara e la traduce in un progetto altrettanto concreto: Mystero.

Una scelta, non una rinuncia

Mystero non nasce per inseguire il mercato, ma per ridefinire il concetto di valore. Un modello che integra soluzioni tecniche evolute, progettazione moderna e componentistica di ultimissima generazione, mantenendo un posizionamento di prezzo sorprendente per il livello proposto. Una scelta precisa e costruita nel tempo, senza semplificazioni o tagli alla qualità dei componenti.

Tecnologia reale, pensata per la performance

Il cuore della Mystero è un telaio progettato per offrire equilibrio tra rigidità, reattività e controllo. Ogni soluzione adottata risponde a un obiettivo concreto: trasferire potenza, migliorare l'efficienza e aumentare la precisione di guida. L'integrazione dei componenti, le geometrie aggiornate e l'utilizzo di materiali avanzati rendono la Mystero una bici perfettamente allineata agli standard più moderni del ciclismo su strada. Niente di superfluo, solo ciò che serve davvero per andare più forte.

Trasparenza che diventa valore

CBT Italia ha scelto di compiere un atto di trasparenza verso l’acquirente, dandogli la possibilità di comprendere cosa sta scegliendo e valutare le logiche utilizzate dai progettisti. Questo perché l’azienda crede che la crescita di un atleta passi anche dalla consapevolezza dei motivi tecnici per i quali la sua bici è in grado di offrire determinate prestazioni.

Uno degli elementi distintivi del progetto Mystero, infatti, è la scelta di dichiarare in modo dettagliato la composizione del telaio. Nello specifico, la distribuzione di tre tipologie di carbonio Toray di altissima gamma è stata studiata con precisione:

22% Toray T700

60% Toray T800

18% Toray M40J

Una combinazione pensata per trovare il giusto equilibrio tra resistenza, rigidità e leggerezza.

Tre versioni, stessa identità tecnica

La gamma Mystero si sviluppa su più configurazioni, tutte costruite sulla stessa piattaforma: stesso telaio, stessa filosofia, stessa ambizione.

Mystero Dura-Ace R9270 Di2 – il top di gamma

Gruppo Shimano Dura-Ace R9270 Di2 Disc 12 velocità

Ruote Newmen Streem Vonoa Allround A.49/A.54 in carbonio, profilo 49 e 54 mm

Peso dichiarato: 6,960 kg (taglia 54)

Prezzo: 5.590 euro

Il modello che rappresenta la filosofia di Mystero: un livello altissimo di componentistica ad una cifra che, nel panorama attuale, non può che catturare l’attenzione del pubblico.

Mystero Ultegra R8170 Di2 – per chi cerca prestazioni ad un prezzo giusto

Gruppo Shimano Ultegra R8170 Di2 Disc 12 velocità

Ruote Newmen Advanced A.50 in carbonio

Peso dichiarato: 7,560 kg (taglia 52)

Prezzo: 3.771 euro

Telaio aero full carbon, trasmissione elettronica 12 velocità e ruote in carbonio ampiamente sotto la soglia dei 4.000 euro.

Mystero 105 R7170 Di2 – Stesso telaio top di gamma, nessuna rinuncia

Gruppo Shimano 105 R7170 Di2 Disc 12 velocità

Ruote Newmen Advanced A.50 in carbonio

Peso dichiarato: 7,900 kg (taglia 52)

Prezzo: 3.399 euro

Su tutte e tre le versioni, telaio e forcella full carbon restano invariati. La piattaforma non cambia: cambia l'allestimento, per venire incontro alle necessità del ciclista.

CBT Italia non si ferma: arriva la Black Edition

Con una quarta configurazione, l'azienda cuneese fa evolvere ancora di più la propria intenzione di offrire valore al ciclista. La Mystero Dura-Ace Black Edition è una proposta pensata per chi cerca il massimo, con un’attenzione concreta al rapporto tra qualità e prezzo.

Gruppo Shimano Dura-Ace R9270 Di2 Disc 12 velocità

Ruote Newmen Advanced A.50

Peso dichiarato: 6,960 kg (taglia 54)

Colorazione: Black

Prezzo: 4.770 euro

Una proposta estremamente competitiva, che rende l’alta gamma ancora più accessibile.

Il punto chiave: valore, non compromesso

Il prezzo della Mystero colpisce sicuramente, ma ciò che importa davvero è quello che offre al ciclista: una tecnologia di ultima generazione con componenti moderni, nato all’interno di un progetto solido in un’azienda vicina ai suoi clienti. Mystero non è una scorciatoia verso l'alta gamma, ma un sentiero diretto per arrivarci, da scegliere con convinzione.

Una nuova prospettiva nel ciclismo

La Mystero nasce nel cuore delle Alpi, tra nebbie e silenzi. Il suo nome che racchiude l'essenza di ciò che non si vede ma si sente: la connessione tra ciclista e macchina, tra strada e istinto.

Con Mystero, CBT Italia dichiara le sue intenzioni all’interno del mercato: costruire biciclette in cui qualità, performance e accessibilità convivono senza che nessuna delle tre debba cedere il passo alle altre. Offrire a tutti i suoi clienti un mezzo di alta qualità, senza distinzioni.

Non è una provocazione ma la nascita di una direzione precisa, unica nel mercato sportivo.

Contatta CBT Italia per avere più informazioni: www.cbtitalia.com — Tel. 0171/402380 — WhatsApp 339 206 8046 Instagram: cbt.italia — Facebook: Cbt Italia

CBT Italia — Via Genova 15, Cuneo Showroom aperto dal lunedì al venerdì, ore 8:00–16:30



Mystero Dura-Ace R9270 12v Di2, Newmen Streem Vonoa Allround A.49/A.54



Mystero Black Edition - Dura-Ace R9270 12v Di2, Newmen Advanced A.50