Domenica a Saluzzo c’è "Svuota la Cantina"

Domenica 29 giugno tutto il giorno nell’alto centro storico, in salita al Castello e in piazzetta San Giovanni c’è “Svuota la cantina” che recupera la data di aprile, annullata per pioggia.

È l’occasione per portare in strada “il vecchio” che si ha nelle cantine, solai e garage, ma anche per trovare qualcosa di usato e utile a basso costo o accessibile anche solo con uno scambio, oltre a passare una giornata in compagnia, tra le bellezze e musei dell’ex capitale del Marchesato, come sugggeriscono gli organizzatori.

Adulti e bambini si diventa commercianti per un giorno mentre poco al di sotto, in via Gualtieri i visitatori avranno occasione di scoprire i mestieri e vedere dimostrazioni del lavoro “fatto a mano”.

Tastè Bistrot è aperto sotto il porticato dell’antico Palazzo comunale.