Borgo San Giuseppe, a fine agosto torna la festa con la “10 km OltreGesso”

“Quat pass 2.0” è il sottotitolo che richiama alla storica manifestazione che si è svolta fino al 2016 nella frazione Borgo san Giuseppe di Cuneo in occasione della festa patronale della Madonnina, quest’anno dal 28 agosto al 4 settembre 2026.

La “10 km OLTREGESSO” è la novità che gli organizzatori, Circolo ACLI con la collaborazione dell’Atletica Roata Chiusani e la palestra O2 propongono, reinterpretandola in versione corsa non competitiva, abbinata alla camminata funzionale e aperta a chiunque voglia partecipare: professionista, amatore o frazionista affezionato all’iniziativa.

Una novità per l’intera zona oltregesso, che non aveva mai proposto una corsa 10 km accreditata FIDAL, ma che sull’onda del crescente interesse per il soft running si propone di essere una spinta all’organizzazione di queste manifestazioni.

La corsa si snoderà per le vie del borgo, (chiuse per l’occasione al traffico), realizzando due anelli completi per la 10 km di corsa e un anello per i 5 km di corsa, camminata funzionale o passeggiata.

Ritrovo alle ore 17,45 di sabato 29 agosto presso il piazzale della chiesa della frazione, partenza alle ore 18,30 per evitare la calura pomeridiana. Il costo per la partecipazione è di 8€, comprensivo di pacco gara per i primi 100 iscritti (maglietta, acqua, gadget, buoni spesa) e pettorale con premi ad estrazione per tutti.

Assistenza sanitaria e punto ristoro garantiti. In serata la cena Run&burger per chi desiderasse cenare in compagnia e godersi una serata di musica anni ‘90-2000.