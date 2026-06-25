"Contemporanea. Parole e Storie Di Donne". a Santo Stefano Belbo tappa del "Pavese Festival"

Il festival biellese Contemporanea. Parole e storie di donne sarà in trasferta a Santo Stefano Belbo, sabato 27 giugno, in occasione della XXVI edizione del Pavese Festival. Progetto nato nel 2020 per raccontare la competenza, il lavoro e il pensiero delle protagoniste del presente, fin dalla sua nascita il festival dedica ampia attenzione anche a quelle donne del passato più contemporanee che mai, fonte inesauribile di ispirazione.

Sabato 27 giugno alle 10, nella Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, con l’incontro La vera libertà di una donna: Alba de Céspedes e il racconto dell’emancipazione femminile, Olga Campofreda ripercorre il pensiero e l’opera di una donna che ha saputo raccontare l’emancipazione femminile con straordinaria modernità, dando voce ai desideri, ai dubbi e alle aspirazioni di generazioni di donne. A partire dal volume Vorrei trascorrere una domenica da uomo. Scritti sulle donne e il loro ruolo nella società (Mondadori), il quale raccoglie gli articoli più significativi di de Céspedes, Campofreda conduce il pubblico nel cuore del discorso sulla questione femminile negli anni del dopoguerra, tra persistenti resistenze culturali e storiche conquiste verso la parità. L’evento è gratuito con prenotazione consigliata tramite il sito fondazionecesarepavese.it

Con questo appuntamento, prosegue la collaborazione con la Fondazione Cesare Pavese, avviata lo scorso settembre con la presenza del direttore Pierluigi Vaccaneo al festival Contemporanea, nell’ambito del quale aveva tenuto un incontro dedicato alla Bella estate pavesiana di Amelia e Ginia. L’evento in programma a Santo Stefano Belbo si inserisce nel percorso di avvicinamento che culminerà nella settima edizione del festival Contemporanea a Biella, dal 23 al 27 settembre 2026, e che avrà come tema Geografie dell’amicizia.

Contemporanea. Parole e storie di donne è un progetto di BI-BOx – APS a cura di Irene Finiguerra, Barbara Masoni, Stefania Biamonti, Laura Colmegna, Patrizia Bellardone e Mariangela Rossetto.