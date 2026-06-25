A Vinadio una giornata dedicata al canto corale: sabato 27 giugno “Vinai Chanto Fort”

Sabato 27 giugno 2026 Vinadio ospiterà una giornata speciale dedicata alla musica corale, alla tradizione e all’incontro tra territori. L’appuntamento è con “Vinai Chanto Fort – Vinadio Canta Forte”, iniziativa promossa dal Coro La Ciastella Valle Stura, che proprio nel 2026 festeggia i suoi primi dieci anni di attività.

Sarà una giornata intensa, costruita attorno alla forza del canto, alla bellezza dei luoghi e al valore della condivisione. Il programma prenderà il via alle 11.00 presso il Santuario di Sant’Anna di Vinadio, a 2035 metri di altitudine, dove si terrà la Messa cantata. Ad animare la celebrazione saranno il Coro sardo Polifonico di Atzara, proveniente dalla provincia di Nuoro, insieme al coro La Ciastella.

Nel pomeriggio, alle 14.00, la musica si sposterà alla Casa del Randiere di Sant’Anna, dove il Coro Polifonico di Atzara e La Ciastella proporranno un concerto con i loro canti. Un momento pensato per valorizzare non solo la coralità, ma anche il dialogo tra culture musicali diverse, unite dalla stessa passione per il canto popolare e per le tradizioni dei rispettivi territori.

La giornata si concluderà a Vinadio, alle 20.45, presso il Palasport – area spettacoli, con il concerto serale “Tre cori in concerto”. Sul palco saliranno il Coro Polifonico di Atzara, La Reis di San Damiano e La Ciastella, per una serata che si preannuncia ricca di emozione e partecipazione, interamente dedicata al canto corale.

“Vinai Chanto Fort” sarà quindi molto più di un semplice appuntamento musicale: sarà un’occasione per vivere Vinadio e la Valle Stura attraverso le voci, le montagne, i luoghi simbolo del territorio e l’incontro tra persone. Il Santuario di Sant’Anna, la Casa del Randiere e il Forte di Vinadio faranno da cornice a un evento che unisce spiritualità, cultura e voglia di stare insieme.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e con il sostegno del Comune di Vinadio, della Pro Loco Vinadio, dell’Unione Montana Valle Stura, del Santuario di Sant’Anna, di Merlo, Acqua Sant'Anna e della BCC Credito Cooperativo.

Una giornata aperta a tutti, pensata per chi ama il canto, la montagna e le tradizioni che continuano a raccontare l’identità più vera delle nostre comunità.