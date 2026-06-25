Al via Drink Art 2026: per la serata inaugurale un mix di solidarietà, movida e adrenalina

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.

Venerdì 3 luglio il centro storico di Cuneo si accende per l’attesissima serata inaugurale di Drink Art 2026. È il primo dei venerdì di luglio e l’attesa è alle stelle: via Roma si prepara a essere letteralmente invasa da giovani, luci, musica e voglia di stare insieme, trasformandosi in un percorso vibrante dove ogni angolo diventa un’esperienza da vivere.

La grande protagonista della serata inaugurale sarà però la solidarietà.

L’evento speciale del 3 luglio è infatti “Pizza del Cuore”, un’iniziativa benefica che unisce la comunità cuneese nel segno della generosità. Il ricavato della cena sarà interamente devoluto all’Associazione Voglia di Crescere, che sostiene i neonati ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Cuneo.

“Vogliamo ringraziare in anticipo chiunque siederà ai nostri tavoli venerdì sera” – sottolinea Francesco Corsetta dell’Associazione Voglia di Crescere. “Il nostro intento principale era proprio questo: unire l’aspetto benefico alla festa, dimostrando che il divertimento dei giovani può trasformarsi in un motore di solidarietà incredibile. Ogni pizza ordinata e ogni brindisi saranno un aiuto reale per i bambini della Terapia Intensiva Neonatale e per le loro famiglie. Ringraziamo tantissimo la Pizzeria Il Tagliere di Via Roma per aver creduto nel progetto e per la disponibilità”.

Per accogliere le numerose adesioni previste, sono stati organizzati due turni di cena: il primo alle ore 19.30 e il secondo alle ore 21.30.

Il ticket ha un costo di 25 euro e comprende pizza a scelta tra Margherita, Verdure o Prosciutto, bevanda, dolce e caffè. Inoltre, aggiungendo solamente 5 euro, sarà possibile brindare alla solidarietà scegliendo uno dei Cocktail Speciali firmati Drink Art.

La prenotazione è obbligatoria al numero 348.711.5774.

“L’emozione a pochi giorni dall’inizio della seconda edizione è indescrivibile” – dichiara Claudio Serale, tra gli ideatori della manifestazione. “C’è un’energia straordinaria nell’aria e ci aspettiamo una grandissima affluenza di pubblico. Questo debutto è il frutto di un enorme lavoro di squadra e vogliamo ringraziare di cuore tutti gli sponsor che hanno creduto nel progetto, con una menzione speciale per il nostro Main Sponsor Ezio Filippi, il cui sostegno è stato fondamentale per accendere l’estate di Cuneo”.

A fare da cornice a questa serata inaugurale saranno i bar e i locali di Via Roma, pronti a dare vita a un percorso di gusto, convivialità e creatività. Un flusso continuo di persone, incontri e divertimento si muoverà tra Bar 800, Café 44, Côni Veja Bonfante, Kora Bistrot, Caffè Bruno e Cocktail Bar Apotheke, protagonisti di una serata che animerà il cuore del centro storico cuneese.

E quando la notte entrerà nel vivo, Drink Art alzerà ulteriormente il ritmo: alle ore 22.00 via Roma ospiterà lo spettacolo BMX di RAD!SCHOOL.MTB, uno show adrenalinico fatto di acrobazie, evoluzioni e performance spettacolari che trasformeranno il cuore della città in un vero palcoscenico a cielo aperto.

Venerdì 3 luglio prende il via Drink Art 2026: via Roma diventa il cuore pulsante dell’estate cuneese.



