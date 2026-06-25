Eventi, 14 film per (ri)trasformare Fossano in "Fossangeles"

Con l'inizio dell'estate torna anche la tradizionale rassegna estiva di cinema all'aperto, ideata, organizzata e promossa dall'Associazione Culturale Cinedehors in sinergia con diverse realtà e associazioni fossanesi. Saranno quattordici gli appuntamenti in cartellone, nella rassegna di cinema all'aperto più grande della provincia di Cuneo. L'obiettivo è, come sempre, quello di creare socialità e di portare il cinema in luoghi inconsueti, che solitamente hanno una funzione diversa.

Fossano diventa lo speciale set dentro il quale il pubblico sogna davanti al grande schermo, si riunisce nella visione collettiva di pellicole conosciute o meno, dialoga con registi, ospiti e diventa parte attiva dell'evento portandosi sedie o coperte.

Fiore all'occhiello della rassegna le tre serate organizzate all'interno della Casa di Reclusione di Fossano, la prima delle quali, in programma lunedì 29 giugno, ha ampiamente registrato il tutto esaurito in pochi giorni (per 80 posti disponibili sono state inviate oltre 170 richieste).

Inoltre, si ripete ancora l'esperienza del cinema di condominio, grazie all'entusiasmo dei condomini di via Cottolengo, via Orfanotrofio e viale Vallauri, che ogni anno rinnovano la volontà di ospitare una tappa della rassegna sotto i loro balconi.

Tre proiezioni saranno caratterizzate da interventi legati al film proiettato: Carola Benedetto e Luciana Ciliento, autrici del libro “Mio padre, tuo padre” in dialogo col direttore de La Fedeltà Walter Lamberti, Emanuela Piovano, regista di “Finale: Allegro”, Marco Daffra, regista di “Un mare di porti lontani”.

Tornano anche i cortili che hanno già ospitato la rassegna negli anni passati grazie alla collaborazione con Noi Altri – Progetto Oltre: Società Operaia, CAP - Centro di addestramento professionale, il convento dei Frati Cappuccini, Cascina Sacerdote, e altri luoghi importanti della società fossanese come il campo del Salice, il parco cittadino (ex zoo) e il campo d'atletica.

Sono tante le realtà da citare che sostengono attivamente l'iniziativa: Cassa di Risparmio di Fossano, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Noi Altri – Progetto Oltre, Ministero della Giustizia – Carcere di Fossano, Cinema Teatro I Portici, Atletica Fossano 75, Strafossan, Allin – Cultura per crescere, Biblioteca di Fossano, Cooperativa Sociale Il Ramo, L'Arcipelago – Associazione Genitori del Fossanese, Acaja Basket.