Traffico in tilt sulla provinciale 564 per un’ospite inaspettata: una mucca in mezzo alla strada

Un insolito e curioso episodio ha bloccato il traffico sulla strada ex ss564 ora strada provinciale 564 Cuneo-Mondovì, nel tratto compreso tra il comune di Beinette e Pianfei.

Questa mattina, infatti, è stata segnalata la presenza di una mucca che vagava sulla carreggiata poco oltre la rotonda vicino all’Hotel La Ruota, causando lunghe code e rallentamenti.

Le auto sono rimaste ferme in attesa che s'intervenisse per mettere in sicurezza l’animale e liberare la strada.

Al momento, si sta provvedendo al recupero del bovino, mentre gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione.

Un episodio insolito che ha trasformato per qualche momento la statale in un piccolo zoo improvvisato, ricordando quanto anche un semplice animale possa creare grandi disagi nel traffico.