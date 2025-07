Due Proloco, entrambe quindicenni, nella “piccola” Salmour

Due Pro loco accomunate da una serie di curiosità. Fanno entrambe parte del Comune di Salmour, che annovera solo 700 abitanti.

Mentre una è propriamente di paese, l’altra fa parte della sua frazione: Sant’Antonino. Quest’anno, inoltre, le due realtà festeggiano i 15 anni dalla nascita.

L’Associazione Ricreativa Salmourese ha sempre fatto carico, altra curiosità, allo stesso presidente sin dalla fondazione. Si tratta di Guido Coraglia, pensionato 73enne, lo “zoccolo duro” della realtà, insieme ai soli altri due membri rimasti sempre nel direttivo: il vicepresidente Francesco e la tesoriera Elisabetta. Nel direttivo anche la segretaria Manuela e gli altri rappresentanti dei restanti incarichi del direttivo Silvia, Livio, Nadia, Debora e Alice.

Una trentina i soci volontari. La festa del patrono di Salmour, Sant'Eusebio, si svolgerà dal 2 all'8 di agosto, con una settimana di serate danzanti e gastronomiche

La Pro loco di Sant’Antonino (in gruppo, nella foto sotto) è invece guidata dal presidente Patrik Curti (in carica da due mandati), ma è stata istituita 15 anni fa, come “i cugini di paese”.

La sede è nei locali del salone parrocchiale, con l’obiettivo principale di promuovere il territorio nelle sue vocazioni turistiche e sociali. Si estende su un territorio di quattro Comuni confinanti tra loro (Salmour, Narzole, Bene Vagienna e Cherasco), evitando quindi una netta divisione in frazione.

Oggi è composta da un direttivo di 9 persone, tutte di età differenti. Partendo dal più giovane, di 20 anni, al più anziano di 65. A loro si affiancano un vasto numero di volontari (circa 50 persone) che nell’arco dell’anno si rende disponibile per l’organizzazione e la manovalanza durante le festività o gli eventi.

Oltre alla imminente festa d’estate e dei prodotti tipici locali, con cene e vini tipici piemontesi, la Pro loco di Sant’Antonino celebra a ottobre la festa di San Michele e San Luca, in onore delle due cappelle (una sotto il comune di Cherasco e una narzolese).

Curioso il “Gran presepe della Frazione”, occasione in cui vengono allestite (da inizio dicembre a metà gennaio) circa 200 statue in vinile, a grandezza d’uomo, posizionate lungo la provinciale all’altezza della frazione Lucchi.