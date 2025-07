Il cantautore Simone Cristicchi riceverà la Spiga d’oro 2025 da Cia Cuneo

Sarà Josetta Saffirio, presidente della Fondazione IV Comandamento, a consegnare la Spiga d’oro 2025 al cantautore romano Simone Cristicchi, scelto da Cia Agricoltori della provincia di Cuneo per il brano “Quando sarai piccola”, presentato all’ultimo Festival di Sanremo.

La premiazione avverrà domenica 20 luglio, nel corso del concerto che Cristicchi terrà all’Anfiteatro dell’Anima, nell’ambito della decima edizione di Anima Festival. Saranno presenti il presidente regionale di Cia Agricoltori italiani del Piemonte, Gabriele Carenini, il presidente provinciale dell’Organizzazione agricola, Claudio Conterno, e il direttore provinciale Igor Varrone.

“I valori di solidarietà familiare espressi da Cristicchi nel suo brano dedicato alla mamma ‘fragile’ – spiega il direttore Igor Varrone – appartengono da sempre alla civiltà contadina. Li sentiamo particolarmente vicini, perché è normale che nonni, figli e nipoti nelle famiglie di campagna condividano lo stesso tetto per tutta la vita. La cura dei genitori e degli anziani è un valore universale che l’agricoltura dimostra di saper coltivare, nel rispetto del ciclo vitale della natura. Il testo di Cristicchi è un capolavoro di straordinaria sensibilità, che richiama l’attenzione sulle dinamiche dei rapporti tra genitori e figli, un tema mai come oggi di scottante attualità”.

Proprio per questo, la Cia Cuneo ha voluto coinvolgere nella cerimonia di consegna la Fondazione IV Comandamento, realtà impegnata nel sostegno ai genitori anziani o in difficoltà socio-economica che non possono contare sull’aiuto dei propri figli. Un gesto simbolico che unisce la valorizzazione dell’agricoltura ai temi della cura intergenerazionale e della dignità familiare, al centro tanto della canzone premiata quanto dell’impegno quotidiano dell’organizzazione agricola.