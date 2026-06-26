Variante di Demonte, Cirio e Gabusi: "Un passo decisivo per la sicurezza e per la competitività della valle Stura"

La Variante di Demonte compie un importante passo avanti. Con l’approvazione della relazione tecnica-amministrativa del progetto esecutivo del primo lotto da parte di Anas e il completamento dell’iter autorizzativo, l’opera è pronta per l’avvio della fase di gara, la cui pubblicazione è prevista entro la metà di luglio.



L’intervento, dal valore complessivo di 91,8 milioni di euro rappresenta una delle opere più attese per la viabilità della provincia di Cuneo e consentirà di migliorare in modo significativo la sicurezza della SS21 del Colle della Maddalena, alleggerendo il traffico di attraversamento nel centro abitato di Demonte e rendendo più efficiente uno degli assi strategici di collegamento con la Francia.



«L’attenzione posta dalle istituzioni, coordinate da Anas, all’iter autorizzativo del progetto – hanno detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Gabusi - ci ha consentito di superare il blocco che ha tenuto ferma quest’opera per anni. Con l’approvazione del progetto esecutivo, ed entro il 15 luglio la pubblicazione del bando di gara per i lavori, si avvicina il momento in cui finalmente potremo aprire i cantieri. Ringraziamo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anas, il commissario straordinario Luca Bernardini, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, la Provincia di Cuneo e tutti gli enti che, insieme alla Regione, hanno lavorato con determinazione per raggiungere questo traguardo».



Cirio e Gabusi hanno concluso rivolgendo «un ringraziamento anche ai parlamentari piemontesi che si sono fatti parte attiva nel percorso che ha portato alla nomina del Commissario straordinario: un passaggio determinante che ha consentito di imprimere un’accelerazione decisiva all’iter dell’opera e di arrivare oggi a questo importante risultato».