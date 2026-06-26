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Attualità | 26 giugno 2026, 18:42

Variante di Demonte, Cirio e Gabusi: "Un passo decisivo per la sicurezza e per la competitività della valle Stura"

Il commento del presidente della Regione e dell'assessore alle Infrastrutture all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera

Variante di Demonte, Cirio e Gabusi: &quot;Un passo decisivo per la sicurezza e per la competitività della valle Stura&quot;

La Variante di Demonte compie un importante passo avanti. Con l’approvazione della relazione tecnica-amministrativa del progetto esecutivo del primo lotto da parte di Anas e il completamento dell’iter autorizzativo, l’opera è pronta per l’avvio della fase di gara, la cui pubblicazione è prevista entro la metà di luglio.

L’intervento, dal valore complessivo di 91,8 milioni di euro rappresenta una delle opere più attese per la viabilità della provincia di Cuneo e consentirà di migliorare in modo significativo la sicurezza della SS21 del Colle della Maddalena, alleggerendo il traffico di attraversamento nel centro abitato di Demonte e rendendo più efficiente uno degli assi strategici di collegamento con la Francia.

«L’attenzione posta dalle istituzioni, coordinate da Anas, all’iter autorizzativo del progettohanno detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Gabusi - ci ha consentito di superare il blocco che ha tenuto ferma quest’opera per anni. Con l’approvazione del progetto esecutivo, ed entro il 15 luglio la pubblicazione del bando di gara per i lavori, si avvicina il momento in cui finalmente potremo aprire i cantieri. Ringraziamo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anas, il commissario straordinario Luca Bernardini, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, la Provincia di Cuneo e tutti gli enti che, insieme alla Regione, hanno lavorato con determinazione per raggiungere questo traguardo».

Cirio e Gabusi hanno concluso rivolgendo «un ringraziamento anche ai parlamentari piemontesi che si sono fatti parte attiva nel percorso che ha portato alla nomina del Commissario straordinario: un passaggio determinante che ha consentito di imprimere un’accelerazione decisiva all’iter dell’opera e di arrivare oggi a questo importante risultato».

c.s.

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