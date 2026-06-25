Alba ricorda Paolo Marchesi: il Consiglio comunale rende omaggio a una vita spesa per la città

L'apertura del Consiglio comunale di Alba è stata dedicata al ricordo di Paolo Marchesi, già consigliere comunale e figura profondamente legata alla vita civile, sportiva e sociale della città. Un momento di raccoglimento condiviso dall'intera assemblea, culminato con un minuto di silenzio alla presenza dei familiari.

A ripercorrerne la figura è stata la presidente del Consiglio comunale Elena Di Liddo, che ha ricordato come Marchesi, nato ad Alba il 31 ottobre 1940, fosse stato eletto in Consiglio comunale nel 1970 con il sindaco Gian Giacomo Toppino, distinguendosi per "passione, rigore e un profondo senso delle istituzioni".

Nel ricordo istituzionale è stato tracciato il profilo di un uomo che ha intrecciato l'attività professionale in Ferrero, l'impegno sindacale per la tutela dei lavoratori e una lunga esperienza nel volontariato. Dall'attività di allenatore nelle società calcistiche giovanili cittadine, tra cui il gruppo sportivo Europa e San Cassiano, fino all'impegno dopo la pensione accanto ai detenuti della casa di reclusione di Alba, ai ragazzi seguiti dal Centro di Igiene Mentale e agli ospiti della Casa Cottolengo.

Di Liddo ha sottolineato come Marchesi abbia lasciato "un segno indelebile" nel tessuto associativo albese, ricordando che "la politica e il servizio civile non sono fatti di slogan, ma di presenza costante, ascolto e dedizione quotidiana verso il prossimo".

Al termine della commemorazione, tutti i gruppi consiliari hanno espresso il proprio cordoglio con un minuto di silenzio. I consiglieri Fabio Tripaldi, Massimo Reggio e Luciano Giri, insieme al sindaco Alberto Gatto, hanno, poi, richiamato il valore umano e civico di Marchesi, ricordandone la disponibilità, la vicinanza alle persone più fragili e il contributo lasciato alla comunità albese, un patrimonio di impegno civile che continua a rappresentare un punto di riferimento per la città.