Vignolo, bocciata la mozione della minoranza sul regolamento di Polizia mortuaria

Nella serata di ieri, lunedì 27 aprile, si è riunito il Consiglio comunale di Vignolo per trattare diversi punti all’ordine del giorno, tra cui il piano di asfaltatura di alcune aree del territorio. Si tratta di un tema che vede la minoranza favorevole, coerentemente con le numerose interrogazioni già depositate in passato presso gli uffici comunali. Tali atti miravano proprio a segnalare la necessità di intervenire con urgenza su diverse zone del paese che versano in condizioni critiche. L'auspicio espresso è che tali criticità vengano ora affrontate dall'amministrazione in modo risolutivo e tempestivo, garantendo il ripristino definitivo della sicurezza e del decoro stradale.

L’ultimo punto in discussione riguardava la revisione del Regolamento di Polizia Mortuaria. La minoranza che ha voluto presentare fortemente la mozione, ha evidenziato la necessità di aggiornare il testo in alcune sue parti, sollecitando in particolare un maggiore impegno nel garantire la pulizia e il decoro degli edifici cimiteriali. Nonostante l'intento propositivo della mozione, volta a offrire uno stimolo costruttivo all'operato dell'amministrazione, il documento è stato respinto. La maggioranza ha infatti votato in modo compatto e coeso, confermando l'orientamento contrario alla proposta della minoranza.

«L’obiettivo della nostra mozione era quello di richiamare la massima attenzione su una tematica profondamente sentita dalla comunità», afferma il consigliere comunale Denis Scotti. «Siamo convinti che vi sia sempre margine di miglioramento e che la disponibilità di una camera mortuaria imponga il dovere morale di garantirne una manutenzione e un decoro impeccabili; standard che, a nostro avviso, non sono stati finora pienamente soddisfatti».

Il consigliere prosegue analizzando l'esito del voto: «Sebbene la mozione sia stata respinta dal voto compatto della maggioranza, abbiamo ottenuto dal Sindaco l’impegno formale a monitorare costantemente lo stato dei locali e per questo lo ringraziamo. Per tale ragione, ci riteniamo parzialmente soddisfatti del confronto. Sarà nostra premura continuare a vigilare con attenzione affinché non si verifichino nuovamente episodi spiacevoli o carenze strutturali».