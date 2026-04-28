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Politica | 28 aprile 2026, 15:10

Rosso (Ideali in Comune): “Sanità, bene l’attenzione della Regione. Ora confronto con tutto il Consiglio comunale”

“L’Ospedale Regina Montis Regalis è centrale per il territorio: positiva la visita dell’assessore Riboldi, ora un coinvolgimento pieno delle istituzioni locali”

Enrico Rosso, capogruppo di Ideali in Comune

Enrico Rosso, capogruppo di Ideali in Comune

“Il tema delle criticità che stanno interessando il reparto di Radiologia dell’Ospedale Regina Montis Regalis non deve diventare terreno di scontro politico, ma richiede un approccio serio, responsabile e condiviso”. 

Sono parole di Enrico Rosso, capogruppo di “Ideali in Comune” e dello schieramento di centro-destra all’interno del Consiglio comunale di Mondovì.

“Come Ideali in Comune – prosegue Rosso - riteniamo doveroso ribadire un concetto che, pur nella sua evidenza, merita di essere fortemente sottolineato: l’Ospedale di Mondovì rappresenta un presidio sanitario fondamentale non solo per la città, ma per l’intero territorio monregalese e per le aree limitrofe. In questo senso, accogliamo molto positivamente i segnali di attenzione da parte della Regione Piemonte e l’annunciata visita dell’assessore alla Sanità Federico Riboldi, che testimonia una vicinanza concreta al territorio e la volontà di seguire da vicino le criticità in atto. Allo stesso modo, prendiamo atto delle iniziative illustrate dalla Direzione generale dell’Asl Cn1 per affrontare la situazione legata alla carenza di radiologi. Tuttavia, riteniamo che una fase così delicata richieda il massimo coinvolgimento delle istituzioni locali”.

“Non è nostra intenzione alimentare polemiche né creare contrapposizioni evidenzia ulteriormente Enrico Rosso -: proprio per questo crediamo sia necessario rafforzare il metodo del confronto e della condivisione. Per questo motivo chiediamo che venga organizzato, nel più breve tempo possibile, un incontro istituzionale tra il Consiglio comunale (attraverso i capigruppo) e la Direzione dell’Asl CN1, così da consentire a tutti i consiglieri di ricevere informazioni puntuali, porre quesiti ed eventualmente contribuire in modo costruttivo all’individuazione delle soluzioni. Siamo convinti che il coinvolgimento pieno del Consiglio comunale possa rafforzare ulteriormente il rapporto tra territorio, Regione e sistema sanitario, evitando che temi così delicati restino confinati a interlocuzioni ristrette”.

“La tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia dei servizi ospedalieri devono restare un obiettivo comune, al di sopra delle appartenenze politiche – conclude Rosso -. In questo spirito confermiamo la nostra disponibilità a collaborare, nella consapevolezza che solo attraverso un lavoro condiviso si possano dare risposte efficaci e durature al territorio”.

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C. S.

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