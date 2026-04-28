Racconigi, torna il Consiglio dopo oltre quattro mesi: cinque interrogazioni della minoranza accendono il dibattito

Mercoledì 29 aprile si riunisce il Consiglio Comunale di Racconigi. L'ultima seduta risale al 19 dicembre 2025: sono trascorsi 131 giorni — oltre quattro mesi — senza confronto pubblico nell'aula consiliare. La minoranza si presenta con cinque interrogazioni su temi concreti ed urgenti da rivolgere alla Giunta Oderda.

CANTIERE SOTTOPASSI E CASERMA CARABINIERI: UN INTRECCIO CHE METTE A RISCHIO IL PATRIMONIO COMUNALE

Con delibera di Giunta n. 66/2026, l'amministrazione ha autorizzato la ditta Notari srl — appaltatrice dei lavori per la soppressione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Torino–San Giuseppe Cairo — all'occupazione temporanea di un'area pubblica di circa 1.659 mq in via Divisione Alpina Cuneense. La concessione è stata accordata a titolo gratuito: in cambio, la ditta si è impegnata alla realizzazione di una recinzione perimetrale, al rifacimento del marciapiede adiacente e agli allacciamenti alla rete fognaria comunale.

La minoranza contesta la qualificazione dell'area come bene di uso pubblico: trattandosi di un terreno recintato e intercluso, esso rientra nel patrimonio comunale, con conseguenze sul regime giuridico della concessione, chiede inoltre se esista una perizia tecnica formale che dimostri l'effettiva equivalenza economica tra il valore del canone pluriennale per un'area edificabile di oltre 1.600 mq — con un cantiere previsto per almeno 30 mesi — e il costo reale delle opere affidate alla ditta. In assenza di tale documentazione, il rischio di configurare un danno erariale a carico dell'Ente è concreto.

La questione si complica per una sovrapposizione che desta perplessità: l'area concessa alla Notari coincide con quella individuata nella manifestazione di interesse del 4 novembre 2024 per la costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri. La minoranza chiede se, ammesso che l’interesse sia reale, non si rischi di bloccare o ritardare significativamente un'opera che lo stesso Sindaco aveva presentato come strategica per la sicurezza di Racconigi.

“Vogliamo capire se il Comune stia cedendo un bene pubblico a condizioni vantaggiose per la collettività, o se stia facendo un regalo a un privato a spese dei cittadini - dichiara la capogruppo Patrizia Gorgo - E vogliamo sapere che fine ha fatto il progetto della caserma”.

EX OSPEDALE CIVILE DI VIA ORMESANO: UN RISCHIO REALE PER CHI PASSA OGNI GIORNO

Il plesso dell'ex Ospedale Civile è in stato di abbandono da anni. Recentemente è comparso un ponteggio per lavori di manutenzione della copertura, ma resta irrisolta la criticità più urgente.

Il fronte prospiciente via Ormesano presenta evidenti segni di degrado strutturale, con cedimenti visibili e il concreto pericolo di distacco di mattoni e possibili crolli sulla carreggiata. Via Ormesano è percorsa ogni giorno da veicoli, ciclisti e pedoni: non si tratta di un rischio teorico, ma di una situazione che richiede un intervento immediato.

La minoranza interroga il Sindaco per sapere se siano state eseguite indagini diagnostiche sull'intero fronte in via Ormesano e se i relativi esiti possano essere resi pubblici; se siano previsti interventi di monitoraggio strumentale e di messa in sicurezza; quali misure urgenti si intendano adottare per garantire l'incolumità di chi transita nella zona.

ISOLA ECOLOGICA E GUARDIE ECOLOGICHE: LE PROMESSE RESTANO SULLA CARTA?

Con delibera di Giunta n. 74 del 13 maggio 2025, l'amministrazione ha avviato il nuovo appalto di igiene urbana 2025/2033. Tra le migliorie annunciate figurano due novità sulle quali la minoranza chiede chiarezza.

La prima riguarda l'apertura dell'Isola Ecologica anche il venerdì pomeriggio per tutto l'anno, proposta nella Commissione Consiliare del 5 maggio 2025 con l'obiettivo di decongestionare il traffico in via Vittorio Emanuele III. Dalla tabella degli orari attualmente in vigore, tuttavia, il venerdì risulta ancora giorno di chiusura, sia in orario invernale che estivo. La misura è stata davvero attuata, o è rimasta sulla carta?

La seconda novità riguarda l'attivazione di un servizio di Vigilanza Ecologica tramite guardie ecologiche dedicate, strumento fondamentale per garantire il corretto conferimento dei rifiuti e contrastare l'abbandono in aree non deputate. L'interrogazione chiede se tale servizio sia stato inserito nel contratto, se le guardie siano operative sul territorio di Racconigi e, in caso affermativo, con quale frequenza e con quali risultati concreti.

LINEA DI GRONDA: RITARDI SUI LAVORI

Un ulteriore punto di attenzione riguarda la realizzazione del canale di scolo, comunemente denominato "linea di Gronda", attualmente in fase di esecuzione nel tratto compreso tra la ferrovia e il fiume Maira, a sud della città. A seguito di precedenti richieste formulate dalla minoranza, l'amministrazione aveva indicato febbraio 2026 come termine previsto per l'ultimazione. Constatato il superamento di tale scadenza, con il cantiere ancora aperto, la minoranza interroga il Sindaco per conoscere i motivi del ritardo rispetto al cronoprogramma comunicato.

GIUNTE IN REMOTO E INDENNITÀ PIENE: UNA CONTRADDIZIONE CHE CHIEDE RISPOSTA

Dal 2022 la Giunta Oderda svolge le proprie riunioni esclusivamente in modalità telematica. Eppure il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 17 del 30 settembre 2025, stabilisce che la presenza fisica è la modalità ordinaria, mentre il collegamento da remoto deve essere riservato a casi eccezionali e debitamente motivati.

A questo si aggiunge un profilo di trasparenza: le sedute di Giunta sono riservate e prive di registrazione audio/video, rendendo impossibile garantire un adeguato livello di tracciabilità e identificazione dei partecipanti nelle sessioni telematiche.

Infine, la Deliberazione n. 182/2025 ha fissato per il 2026 indennità di 4.002 euro mensili per il sindaco, 2.001 euro per il vicesindaco, 1.800,90 euro per l'assessore. Emolumenti che presuppongono un impegno continuativo e radicato presso la sede comunale: come si conciliano con riunioni svolte sistematicamente da remoto?

“La presenza fisica in Municipio non è un optional: è un atto di rispetto verso la comunità. Se gli amministratori percepiscono indennità per un impegno pieno, il governo del territorio non si può esercitare solo in videochiamata – continua Patrizia Gorgo. - Quattro mesi e undici giorni senza un Consiglio Comunale sono troppi per una città che ha bisogno di decisioni, confronto e controllo democratico, abbiamo la fortuna di vivere a Racconigi, siamo presenti e chiediamo risposte chiare, documentate e senza ulteriori rinvii: lo dobbiamo ai racconigesi” - conclude la capogruppo di minoranza.

Lista Civica Patrizia Gorgo Sindaco Per Racconigi