Cuneo, scontro tra auto e bus all'incrocio tra corso Alcide De Gaspari e corso Francia: lunghe code verso Borgo San Dalmazzo

Lunghe code in corso Francia a Cuneo in direzione Borgo San Dalmazzo a causa di un incidente tra un'auto e un bus.



Lo scontro si è verificato all'incrocio con corso Alcide De Gaspari, sarebbe momentaneamente sospesa la svolta verso San Rocco Castagnaretta.





Sul posto i vigili del fuoco della prima partenza del Comando provinciale di Cuneo per le operazioni di soccorso, in particolare per aiutare la persona alla guida dell'auto. Il ferito è stato preso in carico dai sanitari del servizio regionale di emergenza del 118.



Sul bus, al contrario e fortunatamente, non risulterebbero feriti dalle prime informazioni.