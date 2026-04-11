Go Wine, associazione nazionale che promuove cultura del vino ed enoturismo, coglie l’occasione di due importanti eventi per celebrare la ricorrenza dei 60 anni dal riconoscimento delle prime denominazioni d’origine.

L’annuncio avviene alla vigilia del Vinitaly di Verona in programma da domenica prossima 12 aprile, sino a mercoledì 15.

Una ricorrenza importante e significativa, soprattutto in un periodo in cui il vino sta vivendo una fase delicata, a causa di differenti ragioni.

“Il 1966 – dicono da Go Wine – è stato un anno fondamentale per la storia del vino italiano. Il riconoscimento delle prime denominazioni d’origine portava a compimento un’opera legislativa complessa e apriva il fronte verso uno sviluppo che, gradualmente, si è affermato. Scorgendo il nome dei primi vini a ottenere il riconoscimento, si intravede già il segno di una visione ben precisa: ovvero l’attenzione verso la viticoltura di territorio e le varietà locali”.

Non va dimenticato che i primi grandi vini riconosciuti con la denominazione parlavano il linguaggio di grandi varietà che poi sono state sempre più valorizzate e sempre più celebrate nella comunicazione e dagli appassionati.

Festeggiare una ricorrenza e anche un modo per rinnovare l'attenzione sulla cultura del vino sulla sua storia nei suoi vari passi e dunque dare più importanza a tutto quello che riguarda il rapporto con la viticoltura. Riaffermando valori importanti, che vanno oltre le mode e le tendenze di un periodo e rappresentano punti fermi a cui sempre guardare.

Alba domenica 24 maggio, Festa del Vino dedicata ai Vitigni Autoctoni del Piemonte

Masterclass e banco d’assaggio

Nel corso dell’evento di Alba duplice appuntamento. Una masterclass sarà l’evento inaugurale della giornata nel centro storico. E’ in programma alle ore 11.30 presso la sala Riolfo del Comune di Alba e presenterà alcuni dei vini che hanno ottenuto il riconoscimento della denominazione nel 1966. Sarà un percorso con riferimenti storici e nell'intento di valorizzare il percorso virtuoso che alcune denominazioni hanno fatto. Le realtà bianchiste come la Vernaccia di San Gimignano, i grandi rossi fra Piemonte e Toscana come Barolo e Brunello di Montalcino.

Un banco d'assaggio animerà nel pomeriggio una degustazione mirata presentando una selezione di vini, espressione di queste denominazioni.

Bologna lunedì 4 maggio, Bologna Super Wines

L'evento di Bologna è un appuntamento di rilievo per Go Wine in città, dedicato ai grandi vini italiani e ai loro interpreti.

Nel corso della serata una masterclass speculare all’evento di Alba, con inizio alle ore 18.30, arricchirà il programma dell’evento.