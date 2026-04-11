Cuneo: torna l’appuntamento con “Propago, ma non pago”

Sabato prossimo torna, per il terzo anno consecutivo, la manifestazione “Propago, ma non pago”, riservata agli appassionati di giardinaggio, nel corso della quale vi sarà l’occasione per scambiare piante, talee, semi e bulbi.
L’evento, gratuito, avrà luogo sabato 18 aprile, dalle ore 13,30 alle 18 presso il Memoriale della Divisione Alpina Cuneense, situato nella ex stazione ferroviaria Cuneo Gesso.
Chi desiderasse ulteriori informazioni, potrà farlo scrivendo all’indirizzo mail propago.ma.non.pago@gmail.com.