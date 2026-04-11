Successo oltre le aspettative per il debutto di “In principio era la chimica-Edizione 2026”

Grande partecipazione e un’Aula Magna gremita hanno segnato il successo del primo appuntamento del ciclo di divulgazione scientifica, giunto alla Seconda Edizione, organizzato dal Dipartimento di Chimica dell’ITIS Delpozzo.

Venerdì 27 marzo, il pubblico ha risposto con entusiasmo all’invito della scuola per ascoltare il Prof. Matteo Leone, ordinario di Storia e Didattica della fisica presso l’Università di Torino. La serata dal titolo “Un secolo quantistico: contributo (poco noto) dei fisici italiani”, ha saputo affascinare non solo gli addetti ai lavori, ma anche numerosi studenti e cittadini appassionati di scoprire le radici della scienza moderna del nostro Paese.

Il Prof. Leone ha guidato la platea in un avvincente viaggio attraverso il Novecento, svelando come i fisici italiani abbiano giocato un ruolo determinante, sebbene poco celebrato, nello sviluppo della meccanica quantistica.

Attraverso aneddoti sulla fisica nucleare e sui raggi cosmici, il relatore ha dimostrato come la storia della scienza sia uno strumento fondamentale per comprendere la complessità della ricerca attuale e le sfide del presente.

L’ottima riuscita di questo primo evento conferma l’ITIS Delpozzo come un polo culturale di riferimento per il territorio, capace di far dialogare l’alta ricerca accademica con la scuola e la cittadinanza.

Il cammino della divulgazione prosegue: il prossimo incontro è fissato per venerdì 17 aprile 2026.

Ospite della serata sarà il Prof. Elio Giamello (Professore Emerito al Dipartimento di Chimica-Università di Torino). Oggi è in uscita nelle librerie il suo libro dal titolo “Materie prime che muovono il mondo, rare critiche e contese” dal quale prenderà le mosse la chiacchierata su nuove tematiche legate all’affascinante mondo della chimica.

Si ricorda che l’ingresso è libero, ma data l’alta affluenza registrata, è vivamente consigliata la prenotazione tramite il canale eventbrite, https://www.eventbrite.com/e/biglietti-in-principio-era-la-chimica-edizione-2026-1981411170148 oppure inviando una mail a: eventi@itiscuneo.edu.it.

Vi aspettiamo numerosi!!!