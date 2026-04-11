“Matteotti: libertà e difesa della democrazia”, venerdì 17 aprile incontro a Sommariva del Bosco

L’Associazione culturale Ripa Nemoris ODV di Sommariva del Bosco propone, venerdì 17 aprile alle 21 presso la Sala Conferenze G. Borri (Viale Scuole 11) a Sommariva del Bosco, l’incontro dal titolo “Matteotti: libertà e difesa della democrazia”.
A poco più di cento anni dall’assassinio di Giacomo Matteotti, ripercorriamo il delitto politico che segnò la crisi irreversibile dello Stato liberale e aprì la strada alla svolta autoritaria di Benito Mussolini, fino alle leggi “fascistissime” del 1925-26. In prossimità del 25 aprile, l’incontro intende riflettere sul fragile equilibrio delle democrazie e sulla necessità di vigilare sempre, affinché le tendenze autoritarie non degenerino in forma più grave di regime repressivo.
Con Elena Angeleri, docente di Storia e Filosofia al Liceo “Giolitti Gandino” di Bra e Vicepresidente della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della provincia di Cuneo. L’incontro rientra nel progetto “I luoghi della Memoria, un antidoto alla memoria fragile” sostenuto dalla Fondazione C.R.T.
Ingresso libero. Iniziativa rivolta alla cittadinanza e alle scuole.