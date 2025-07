A Busca ritorna il Summer Party

Dopo il successo delle passate edizioni, e la rinnovata collaborazione tra la Città di Busca, Assoimprese, Terres Monviso e la Fondazione Amleto Bertoni, il Busca Summer Party torna ad accogliere l’estate ma con una novità.

Il via alla nuova stagione sarà dato ufficialmente venerdì 4 luglio in Piazza della Rossa con una serata che rientra nel Teatro a Pedali a cura della compagnia teatrale Mulino ad Arte di Piossasco, un Festival nel quale tutti gli spettacoli teatrali sono alimentati dalla pedalata del pubblico. Ad esibirsi sul palco saranno i The Kollege, tre giovani talenti, un sound che mescola rock, funk e pop con energia travolgente. L’evento è realizzato grazie al Progetto Open Education Space finanziato da Fondazione CRC per la valorizzazione degli spazi aggregativi.

Sabato 5 luglio, a partire dalle 17.30, si continua con una serata dedicata alla musica, alla spensieratezza estiva, al passeggio.

Via Umberto I pedonalizzata sarà il luogo dove gustare e ascoltare, così come Piazza della Rossa e Piazza Regina Margherita, dove quest’anno potranno esibirsi le band esordienti delle Terre del Monviso.

Via Umberto I

EmmeVu - Cover italiane in chiave folk/blues/surf

Piazza Regina Margherita

Esordienti on stage - Gruppi esordienti delle Terre del Monviso

Piazza della Rossa

MISTRAL KIZZ & LOU CELHA - Musica occitana, la tradizione incontra i giovani!

Con il sottofondo musicale della città, i bar cittadini proporranno un aperitivo speciale all’insegna della festa d’estate. Infine, sarà l’occasione giusta per fare acquisti con i negozi aperti e di intrattenere i più piccoli con il Lunapark in Piazza Fratelli Mariano.