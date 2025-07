Nuove scuole superiori a Mondovì, il centrosinistra: "Quali i termini del partenariato pubblico privato per le ex carceri?"

"L'accordo di partenariato pubblico-privato dell’ente Provincia con la ditta Editel di Nucetto, proprietaria dell’immobile delle ex-carceri di Piazza, risulti attivo? Sulla base di quale atto pubblico, di quale bando e con quali scadenze?".

A chiederlo, con un'interrogazione, sono i consiglieri del centrosinistra di Mondovì, Cesare Morandini, Laura Gasco e Davide Oreglia che scrivono: "Mentre l’avvio del percorso di trattativa relativo all’acquisizione del padiglione Michelotti ha avuto evidenza tramite gli organi di stampa, dal 24 novembre 2023 non si hanno notizie pubbliche dei dettagli dell’accordo di partenariato pubblico privato con la Editel di Nucetto, la cui presenza è determinante e complementare all’operazione Licei. Chiediamo quindi che cosa comporti il progetto della Editel messo a bando in termini di impegni reciproci, sulla base di quali cifre e con quali tempistiche, e con quali eventuali differenze rispetto agli impegni informali del novembre 2023 e se l’ente Comune di Mondovì sia in qualche modo coinvolto in tale accordo di partenariato pubblico privato, e a quale titolo".

Il progetto, come ricordano i consiglieri, era stato presentanto nel novembre del 2023 in un incontro presso la palestra della Polveriera: "In quell’occasione il sindaco affermava di avere intrapreso una interlocuzione con l’impresa Editel di Nucetto proprietaria delle ex-carceri (edificio in cui dovrebbero trovare posto parte delle aule, insieme ad uffici di segreteria e servizi), con cui la Provincia intendeva sottoscrivere un accordo di partenariato pubblico-privato per la progettazione complessiva. Sulla base di tale accordo, la Editel avrebbe compilato un progetto messo poi a bando dalla Provincia, in attesa di possibili subentranti, con diritto di prelazione per il partner privato. La proprietà degli edifici sarebbe rimasta al privato per 20 anni, prima di passare alla Provincia, con oneri di manutenzione per tale periodo spettanti al privato".

Lo scorso 17 giugno la Provincia di Cuneo ha trasmesso alla ASL CN1 formale manifestazione di interesse all’acquisto del padiglione “Michelotti” del vecchio Ospedale, a scopo abbattimento e ricostruzione delle aule per i Licei.