Brondello ha ospitato il Consiglio Provinciale itinerante

Ieri sera, il Consiglio Provinciale della Provincia di Cuneo ha fatto tappa a Brondello, portando con sé un’importante occasione di confronto e partecipazione per la comunità. L’incontro si è svolto grazie al progetto di consiglio itinerante fortemente voluto dal Presidente Luca Robaldo, che ha sottolineato l’importanza di avvicinare le istituzioni ai territori e ai cittadini, offrendo uno spazio di dialogo diretto tra amministratori e popolazione.

La serata ha avuto un forte significato simbolico per Brondello, con la conferma del ruolo centrale che il Comune riveste all’interno della realtà provinciale. Il progetto ha messo in evidenza la capacità di Brondello di dialogare con le istituzioni a tutti i livelli e la volontà di non essere mai un territorio isolato, ma piuttosto un protagonista della vita sociale, culturale ed economica della Valle Bronda.

“Questa serata rappresenta una vera e propria opportunità di crescita per la nostra comunità - ha dichiarato il sindaco di Brondello, Poalo Radosta -. L'incontro con il Consiglio Provinciale è una testimonianza del forte legame che ci unisce alla Provincia e alla Regione, ma anche della volontà di costruire insieme un futuro che sia di crescita e prosperità per tutti.”

Il Consiglio Provinciale, con la presenza di numerosi consiglieri, ha avuto modo di confrontarsi su temi cruciali per il territorio, ascoltando le esigenze e le proposte della comunità brondellese e del territorio dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, rappresentata dal presidente Vaudano. Presenti anche diversi amministratori locali. La serata si è conclusa in modo conviviale, con un brindisi che ha celebrato la bellezza della Valle Bronda e le sue innumerevoli risorse naturali, culturali e umane.

“Ringrazio il Presidente Luca Robaldo e tutti i consiglieri per la loro grande disponibilità e per il lavoro che ogni giorno portano avanti, un impegno sempre più complesso e, allo stesso tempo, essenziale per il nostro territorio. La responsabilità che richiede oggi la gestione delle nostre comunità è un valore che non dobbiamo mai dimenticare,” ha aggiunto il sindaco.

La serata ha dunque rappresentato non solo un incontro istituzionale, ma anche un’occasione di riflessione sul futuro di Brondello e di tutta la Valle Bronda. L’iniziativa del consiglio itinerante dimostra l’impegno delle istituzioni nel mantenere un dialogo continuo e costruttivo con i cittadini, un passo fondamentale per costruire una provincia più unita e coesa.