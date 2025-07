Egea Energie inaugura lo store di Mondovì

Egea Energie inaugura un nuovo store in via Rosa Govone 2, a Mondovì. Completamente rinnovato, il punto vendita si distingue per un design moderno e funzionale, pensato per offrire un’accoglienza più confortevole e un servizio ancora più efficiente alla clientela.

Il nuovo spazio è stato progettato per garantire consulenze personalizzate su offerte luce e gas, oltre a fornire assistenza sui principali servizi di Egea Energie. Particolare attenzione è dedicata anche all’efficienza energetica, con soluzioni innovative per la casa, come climatizzatori e caldaie di ultima generazione. Non mancano proposte su misura per l’installazione di impianti fotovoltaici domestici, con supporto tecnico qualificato e consulenza personalizzata.

Il restyling dello store rientra in un progetto di riqualificazione più ampio, che coinvolge diversi punti vendita sul territorio. Un piano che testimonia l’impegno di Egea Energie nel rafforzare la propria presenza locale, in linea con gli obiettivi di Egea Holding e del Gruppo Iren, puntando su servizi sempre più vicini alle esigenze delle persone.

L’apertura ufficiale è stata inoltre occasione di incontro con stakeholder, autorità locali e rappresentanti delle associazioni di categoria: un momento di dialogo importante con il territorio e con i suoi protagonisti.

Lo store di via Rosa Govone è aperto al pubblico dal martedì al venerdì con orario continuato dalle 9 alle 18. I clienti possono prenotare un appuntamento tramite la nuova app IrenYou, selezionando lo store di Mondovì per accedere al servizio salta-coda e ricevere assistenza personalizzata per attivazioni, volture, subentri e altri servizi smart dedicati.