A Niella Tanaro arriva la festa di San Rocco con gli amici a quattro zampe

Il 16 agosto Niella Tanaro accoglierà la “Festa con i Cani da San Rocco”, una giornata all’insegna della natura, della tradizione e dell’amicizia… quella a quattro zampe!

L’evento, che unisce il piacere della camminata alla devozione popolare per San Rocco – protettore degli animali e dei pellegrini – invita tutti i partecipanti a percorrere insieme ai loro cani un suggestivo itinerario di circa 7 km attraverso le colline e le borgate del territorio. La partenza è prevista dalla zona sportiva di Niella Tanaro, con arrivo alla cappella dedicata al Santo per la benedizione degli animali.

La festa continuerà poi in paese con pranzo al sacco, musica dal vivo, la premiazione del concorso “Il miglior Amico di S. Rocco”, momenti culturali e la tradizionale Santa Messa con distribuzione del pane benedetto.

Una giornata pensata per tutta la famiglia, in cui i veri protagonisti saranno i nostri amici cani, accolti come ospiti d’onore. Un’occasione unica per vivere il territorio, riscoprire il valore della compagnia animale e celebrare insieme una tradizione che unisce fede, natura e comunità.

Contestualmente si svolgerà il concorso "Il miglior amico di San Roco", gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono condividere una storia straordinaria che abbia come protagonista un cane speciale. Un cane che abbia salvato, aiutato, sostenuto o cambiato in qualche modo la vita di una persona, che si tratti di un gesto fisico, emotivo o simbolico.

Si può partecipare inviando il tuo racconto, completo di recapito telefonico, all’indirizzo email: sanrocco.niellatanaro@gmail.com

Scadenza per l'invio: 30 luglio 2025

Le tre storie più commoventi verranno premiate il 16 agosto 2025, nel corso di una giornata di festa interamente dedicata a San Rocco e ai nostri amici a quattro zampe.

IL PROGRAMMA

Dalle 9.00 alle 9.30

Raduno presso il parcheggio del campo sportivo di Niella Tanaro

Ore 12.00

Arrivo previsto alla cappella di San Rocco

➤ Benedizione dei cani partecipanti

Ore 13.00

Arrivo previsto in Piazza Giondo Oreste, fine del percorso

➤ Pranzo al sacco

➤ Possibilità di merenda

➤ Visita interna al Castello

Ore 14.30

➤ Premiazione dei cani partecipanti al concorso

"Il miglior Amico di S. Rocco"

Ore 16.30

➤ Musica dal vivo con il gruppo Descarpentats (musiche occitane)

Ore 18.30

➤ Santa Messa con benedizione e distribuzione del pane di San Rocco

Ore 21.00

➤ Serata culturale al parco del Castello:

"La battaglia della Bicocca"

in due libri del Professor Andrea Maia