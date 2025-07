Crissolo: il Comune si accorda con Sipre per l’acquisizione delle sciovie e parteciperà al bando neve regionale

È stato raggiunto un accordo tra il Comune di Crissolo e la società Sipre di Gabriele Genre & C. per la risoluzione consensuale delle controversie in essere e per l’acquisizione da parte del Comune delle due sciovie Granero Lungo e Ghincia Pastour, per un importo complessivo di 730.000 euro oltre IVA: la firma delle parti è arrivata venerdì 4 luglio.

Il trasferimento include anche tutte le attrezzature accessorie, il generatore revisionato, il bar Ghincia e i relativi locali di deposito. Le sciovie verranno cedute revisionate e collaudate per un periodo di 10 anni, con possibilità di utilizzo per ulteriori 5 anni a seguito di una nuova revisione. L’acquisizione è condizionata al conseguimento da parte del Comune di Crissolo di un contributo a valere sul Bando investimenti sistema neve Regione Piemonte 2025-2030: in caso questo contributo non venisse ottenuto, l’accordo prevede che vi sia un periodo di tempo nel quale individuare altre forme di finanziamento.

L’intesa, che porta anche alla rinuncia di tutti i contenziosi legali precedenti e il pagamento da parte del Comune di Crissolo delle spese ancora pendenti, prevede inoltre la completa demolizione da parte della Sipre del fabbricato bar Aquila Nera, come previsto da una sentenza del Consiglio di Stato, e il versamento di 26.137,87 euro per l’occupazione pregressa delle aree gravate da uso civico e stabilisce che la società corrisponderà al Comune il 3% del fatturato lordo annuale derivante dalla produzione di energia elettrica della centrale idroelettrica di Pian della Regina, a partire dal 2026, e da quella in fase di progettazione, quando sarà stata realizzata; quest’ultima garantirà inoltre al Comune una quota fissa annuale di 6.000 euro netti.

L’accordo, che arriva dopo lunghe e attente trattative, era stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Crissolo nella seduta dello scorso martedì 1° luglio.

In quella occasione, il Sindaco Fabrizio Re ha sottolineato l’importanza storica dell’accordo raggiunto: «Credo che questo schema di accordo sia il punto di partenza per una rinnovata serenità a livello locale e per un’intesa che pone in equilibrio entrambe le parti in causa. Si tratta di una svolta non solo per Crissolo, ma per la vallata intera perché chiudere un contenzioso che dura da anni vuol dire poter pensare tutti al futuro e al rilancio di questo territorio. Noi ci stiamo lavorando da tempo e per evidenti ragioni lo abbiamo fatto lontano dai riflettori, senza dichiarazioni pubbliche ma incontrandoci più volte con Gabriele Genre e la Sipre per trovare, un passo alla volta, un accordo che fosse soddisfacente per entrambi e che potesse funzionare. Nel frattempo abbiamo letto tanti commenti e tante speculazioni su cose che si sarebbero potute fare, spesso anche con indicazioni di cifre che tuttavia erano sovente inesatte, o comunque molto diverse dai preventivi che intanto noi stavamo invece acquisendo per analizzare con dovizia di particolari tutta la situazione. Abbiamo anche ricevuto un avvio di contatti da parte di potenziali investitori anonimi, che tuttavia non hanno mai risposto alle nostre richieste in merito ai necessari chiarimenti per iniziare un dialogo. Insomma, mentre in tanti ipotizzavano scenari forse irrealizzabili, questa amministrazione ha lavorato in silenzio per ottenere risultati concreti, che ora siamo in procinto di raggiungere e per questa ragione ringrazio il segretario comunale dott. Giorgio Musso, la giunta, i consiglieri, tutti i dipendenti comunali e il funzionario provinciale dott. Federico Lemut che si sono a lungo spesi in questo percorso, nonché gli avvocati che ci hanno seguito in questo delicato passaggio. Infine, un grazie anche a Gabriele Genre e alla Sipre: questo accordo, lo ribadisco ancora, è frutto dell’impegno di entrambe le parti e della volontà di incontrarsi per il bene di Crissolo, di chi qui vive, lavora o viene a trascorrere periodi di vacanza e relax».

Nella stessa seduta il Consiglio ha approvato il quadro economico complessivo per la partecipazione al già citato Bando investimenti sistema neve Regione Piemonte 2025-2030, per un importo totale di 1.175.000 euro, comprensivi di IVA e altri oneri di legge. Il progetto si articola in diversi interventi: l’acquisizione delle sciovie della Sipre, come detto, la sostituzione della fune della seggiovia già di proprietà comunale per un importo di 106.250 euro più IVA, l’implementazione dell’impianto di innevamento artificiale, la sistemazione delle piste e l’individuazione di soluzioni per il potenziamento e la rivitalizzazione dell’offerta turistica, in particolare con l’acquisto di nuove dotazioni in grado di diversificare quanto oggi può proporre Crissolo sotto il profilo turistico-sportivo, per un importo di 63.260 euro più IVA. L’ultimo punto include l’acquisto di particolari “mountain carts”, in sostanza degli slittini con ruote da utilizzare come mezzi per scendere lungo le piste durante la stagione estiva e autunnale, contribuendo alla destagionalizzazione dell’offerta turistica e a offrire a questa zona una proposta non disponibile altrove. La scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando è lunedì 21 luglio: se sarà accolta la domanda, la Regione Piemonte finanzierà l’intervento con un contributo massimo di 1 milione di euro, mentre i restanti 175.000 euro previsti dal quadro economico saranno a carico del Comune, che li renderà disponibili in parte attingendo all’avanzo di amministrazione e in parte accendendo un mutuo: un impegno economico non indifferente che dimostra l’impegno dell’amministrazione per il rilancio del comparto turistico locale.

Durante la seduta sono stati inoltre approvati, la ratifica della terza variazione di bilancio 2025-2027 per 27.034 euro, la verifica degli equilibri generali di bilancio, il Documento Unico di Programmazione Semplificata (DUPS) 2026-2028 e il regolamento per la biblioteca civica.

Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati approvati all’unanimità dei presenti ed è stata data immediata eseguibilità alle deliberazioni che lo prevedono.