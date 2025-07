ITT premiata da UNHCR per il terzo anno consecutivo

ITT Italia si conferma tra le imprese più attive nell’inclusione lavorativa delle persone rifugiate. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha infatti assegnato all’azienda leader nella produzione di pastiglie per freni auto, per il terzo anno consecutivo, il logo “Welcome. Working for Refugee Integration”, prestigioso riconoscimento riservato alle realtà che si distinguono per l’impegno concreto in questo ambito.

A ritirare il premio, durante l’evento organizzato presso l’auditorium della Luiss Guido Carli di Roma, è stata Giulia Marinelli, HR Operation Analyst dello stabilimento ITT di Termoli. Il risultato è frutto di una strategia ricca e strutturata, che ha visto ITT sviluppare tre progettualità specifiche: il programma di mentorship “I-M”, in collaborazione con la rete internazionale Tent e il supporto di 41 mentor interni, che ha coinvolto, nelle sedi di Barge e Oud-Beijerland (Paesi Bassi), 17 donne rifugiate; il progetto “Beyond Borders”, sviluppato con Diaconia Valdese, Synergie Italia ed English Corner, per l’inclusione sociale e professionale di 14 rifugiati afgani, uno dei quali è poi anche stato assunto; l’iniziativa “Unicore”, promossa con Diaconia Valdese e Synergie, che ha offerto percorsi di career coaching e sensibilizzazione aziendale a 12 studenti universitari rifugiati.

Un lavoro condiviso, che ha interessato diversi reparti aziendali e numerosi collaboratori, basandosi su formazione linguistica, orientamento al lavoro e confronto culturale.

«Essere tra le aziende premiate anche per il 2024 ci rende profondamente orgogliosi - commenta Maria Graziano, Talent Management director di ITT -. Abbiamo scelto di costruire progetti concreti, che mettano al centro le persone e valorizzino ogni esperienza di vita. Con i percorsi attivati, abbiamo voluto contribuire a rendere il mondo del lavoro un luogo più aperto, inclusivo e consapevole. La diversità non è solo un valore da tutelare, ma una risorsa chiave per crescere, come azienda e come comunità».

Il logo “Welcome” è parte del programma promosso da UNHCR dal 2017 per favorire l’inserimento professionale dei rifugiati attraverso il coinvolgimento attivo del settore privato. Solo nel 2024, in Italia, sono stati attivati oltre 16mila percorsi lavorativi per persone rifugiate, portando a più di 50mila gli inserimenti complessivi. ITT figura tra le 227 aziende premiate a livello nazionale.

La cerimonia di premiazione si è svolta nell’ambito della Giornata Mondiale del Rifugiato, durante la quale le Nazioni Unite hanno rilanciato l’appello a un impegno collettivo contro guerre, persecuzioni e crisi umanitarie. Secondo il Global Trends Report diffuso da UNHCR sono oggi oltre 120 milioni le persone costrette a fuggire nel mondo. In un contesto segnato anche dalla grave crisi dei finanziamenti internazionali pensati per fronteggiare la situazione, il coinvolgimento delle aziende, come ITT, risulta essenziale per costruire risposte concrete e durature