Tamponamento fra tre auto a Mondovì: pensionato di Rocca de’ Baldi grave al "Santa Croce" di Cuneo

Sono gravi le condizioni di uomo coinvolto in un incidente stradale verificatosi quando erano passate da poco le 10 di questa mattina, martedì 8 luglio, in via Torino a Mondovì.

Qui, di fronte alla caserma dei Carabinieri si è registrato un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli: una Fiat Panda, una Lancia e una Citroën.

A farne le spese un uomo classe 1947, residente a Rocca de’ Baldi, trasportato con un’ambulanza medicalizzata al Pronto Soccorso dell’ospedale "Santa Croce" di Cuneo con un codice di gravità rosso in ragione del trauma cranico subito. Ai soccorritori il pensionato si è presentato comunque cosciente.

Altre due donne, a bordo di una seconda vettura, sono state invece condotte all’ospedale di Mondovì per accertamenti, mentre l’occupante del terzo mezzo è risultato illeso.

***

Articolo in aggiornamento