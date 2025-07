Stop ai Diesel Euro 5, Cuneo e Alba escluse dalla limitazione: soglia dei residenti si sposta al di sopra dei 100mila abitanti

La Lega stoppa il blocco ai Diesel Euro 5 nei Comuni del Piemonte sotto i 100mila abitanti. Dal 1° ottobre 2025 questo tipo di mezzi potrà continuare a circolare nei capoluoghi di provincia di Cuneo, Biella, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli e Verbania e in tutte le cittadine sopra i 30mila abitanti come Alba, Grugliasco, Collegno, Rivoli, Moncalieri, Settimo Torinese e Pinerolo.

La Commissione Trasporti ha approvato un emendamento del Carroccio, a prima firma di Riccardo Molinari, che "salva" dal blocco le medie realtà: al momento resta colpita solo Torino.

Ad annunciare l'importante novità la capogruppo della Lega in Commissione Trasporti della Camera Elena Maccanti e il collega Alessandro Benvenuto.

I Comuni "salvi"

"Abbiamo innalzato - spiegano - da 30 mila a 100 mila abitanti la soglia sotto la quale i Comuni possono essere soggetti a limitazioni della circolazione. Questo significa che in Piemonte e in particolare nella provincia di Torino, tranne in capoluogo, saranno esclusi per sempre dai blocchi tutti i Comuni, come Venaria, Beinasco, Settimo Torinese, Rivoli e molti altri, inizialmente penalizzati dalle soglie precedenti. Con il rinvio di un anno consentiamo poi alle Regioni di introdurre misure alternative, non ideologiche ma efficaci, in modo da non applicare mai più e del tutto il blocco”.

“Abbiamo evitato una misura profondamente iniqua che avrebbe colpito il ceto medio, ossia chi non ha la possibilità economica di cambiare auto da un giorno all’altro per inseguire una transizione green imposta e ancora piena di limiti”, concludono Maccanti e Benvenuto.