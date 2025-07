Brondello: riaccese le luci su chiesa, torre e ponte romanico

Sono tornate a illuminarsi nei giorni scorsi le luci che valorizzano i simboli architettonici e storici di Brondello: l’antico ponte romanico, la chiesa parrocchiale e la torre simbolo del paese.

Una buona notizia per residenti e visitatori, del paese della valle Bronda, dopo un periodo di ‘oscurità’ che aveva suscitato non poche lamentele.

La segnalazione dello spegnimento era arrivata direttamente da alcuni cittadini brondellesi, che si erano rivolti all’ex sindaca Dora Perotto, oggi tra i banchi della minoranza consiliare.

Perotto ha ricostruito nel dettaglio la situazione: “Da circa 10 mesi sono stati spenti il faro che rischiara il ponte romanico e uno dei cinque fari che mettono in luce il muraglione che sorregge la chiesa parrocchiale. Inoltre, da inizio giugno si sono spente ulteriori luci, tra cui: gli altri quattro fari che valorizzano con la luce il muraglione che sorregge la chiesa, i due fari che proiettano luce sulla facciata della parrocchiale, il faro, posto sui loculi del cimitero, che illumina il campanile della parrocchiale, il palo della rete di pubblica illuminazione che illumina l’area dietro alla chiesa parrocchiale, i fari della torre medioevale e le luci dedicate alla zona definita ‘L’area verde del Parroco’. In pratica – conclude Perotto - erano al buio tutti i monumenti situati nell'area nel centro del paese che, salendo da Saluzzo, si trovano a sinistra del Bronda”.

A fare chiarezza sui tempi dell'intervento è il sindaco, Paolo Radosta, che ha voluto rassicurare la cittadinanza: “Abbiamo avuto il problema d’interruzione dell’illuminazione pubblica per un paio di settimane, ma abbiamo provveduto il prima possibile, compatibilmente con le disponibilità dei tecnici, a risolvere il guasto, anche perché mancavano i pezzi di ricambio ed era necessario sostituire alcuni relè che si erano bruciati. Sappiamo bene che ciò può aver comportato del disagio.

Siamo consapevoli che sono trascorsi alcuni giorni, senza l’illuminazione dei monumenti, ma siamo sereni per esserci prontamente attivati. Se anche questa breve attesa non era dovuta a nostre responsabilità dirette, vogliamo scusarci per l'inconveniente. Attualmente l'illuminazione è correttamente funzionante. Non è nostra consuetudine nasconderci dietro a un dito e non intendiamo farlo oggi. Siamo comunque felici di poter vedere Brondello illuminata come di consueto. Ringraziamo inoltre tutti coloro i quali hanno effettuato delle utili segnalazioni in maniera diretta”.

Non tarda ad arrivare la replica dell’ex sindaca Perotto che sottolinea come i lavori di ripristino siano frutto più di una sollecitazione esterna che di una programmazione dell’attuale amministrazione: “Nell'attesa di vedere qualcosa di ideato, finanziato e realizzato dall'attuale amministrazione, mi aspetto perlomeno che questa riesca a mantenere funzionante ciò che è stato realizzato dalle amministrazioni precedenti. Pertanto ringrazio l'amministrazione comunale che sollecitata ha ‘prontamente’, dopo 10 mesi di buio, ripristinato l'illuminazione del ponte romanico e del muraglione che sorregge la chiesa parrocchiale. Spero inoltre che nei prossimi giorni venga ripristinato anche il faro che illumina il campanile della chiesa”.