Aggressioni a Fossano, anche l'opposizione esprime vicinanza ai feriti e auspica un tavolo sulla sicurezza

Dopo l'aggressione ai carabinieri Fossano si è stretta a loro mostrando solidarietà. Anche i consiglieri comunali di minoranza Simona Ballario, Francesco Balocco, Mirella Brizio, Lorenzo Cassine, Simone Chiapello, Paolo Lingua hanno espresso la loro posizione in una nota stampa.

"Noi consiglieri di opposizione di Fossano, desideriamo manifestare vicinanza ed un sincero augurio di pronta guarigione ai quattro militari della locale Compagnia dei Carabinieri, rimasti feriti nell’aggressione presso la stazione ferroviaria, e agli operatori del servizio sanitario d’emergenza 118, coinvolti in prima linea nelle medesime concitate fasi dell'intervento.

Teniamo infatti a sottolineare l’alto valore della professionalità, della prontezza e della fermezza dimostrate dai Carabinieri nell’isolare il soggetto e nel gestire un intervento improvviso ed inaspettato, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente a danno di altre persone.

Stessa professionalità e prontezza dimostrate altresì durante l’intervento presso la Cascina Pensolato.

Auspichiamo e chiediamo che questi atti siano perseguiti secondo i criteri di giustizia, senza che gli stessi si trasformino oggetto di strumentalizzazioni politiche.

Le dinamiche sono chiare e le responsabilità nette.

Rileviamo comunque che, da tempo a Fossano, si ripetono casi di microcriminalità, in particolare nella zona della stazione.

Contiamo che la presenza delle videocamere di sorveglianza fornisca un monitoraggio continuo e sia attivato quanto prima il collegamento con le Forze dell’Ordine.

Ribadiamo l’importanza di una costante presenza della Polizia Locale sul territorio, possibilmente prevedendo un distaccamento presso i locali liberi del Movicentro.

Concordiamo sull’importanza di convocare, quanto prima, un tavolo dei Consiglieri per approfondire il discorso sulla sicurezza.

Ancora una volta, rinnoviamo il nostro grazie alle donne e agli uomini in divisa per il costante presidio a tutela della comunità fossanese".