Futuro Nazionale si radica nella Granda: prima riunione provinciale

Si è svolta mercoledì 8 luglio la prima riunione organizzativa provinciale di Futuro Nazionale, un momento di confronto partecipato che ha segnato un ulteriore passo nel radicamento del movimento sul territorio cuneese. All’incontro, promosso dal consigliere Beppe Lauria – recentemente indicato dal generale Roberto Vannacci nell’Assemblea Nazionale – hanno preso parte quasi cinquanta persone tra delegati, simpatizzanti e referenti locali.

Ampia la rappresentanza dei comitati della Granda, con la presenza dei presidenti e dei delegati dei gruppi attivi a Cuneo, Fossano, Mondovì, Busca, Bagnasco, Montaldo Mondovì, Sanfront, Bagnolo Piemonte, Canale e Borgo San Dalmazzo, oltre a nuclei in fase di autorizzazione anche a Savigliano.

Al dibattito hanno contribuito amministratori ed ex amministratori locali, tra cui la consigliera comunale di Fossano Tiziana Airaldi, Laura Peano già consigliera a Cuneo, Steve Giusti consigliere a Bastia Mondovì e Alberto Anello, già sindaco di Casteldelfino ed ex consigliere provinciale, che hanno portato esperienze e riflessioni sulle prospettive del territorio.

Il momento più significativo della serata è arrivato con il saluto telefonico del generale Roberto Vannacci, che ha contattato direttamente i referenti Beppe Lauria e Simone Sava per rivolgersi all’assemblea. Un gesto che ha confermato l’attenzione del livello nazionale verso l’attività organizzativa in provincia di Cuneo.

La riunione si è conclusa in un clima conviviale con una pizza condivisa, a testimonianza della coesione del gruppo. "Quasi 50 persone ad un evento politico in una calda sera d’estate sono una piacevole sorpresa – commentano i referenti provinciali – segno evidente che le proposte di Futuro Nazionale risultano seguite e apprezzate, così come il lavoro svolto in Piemonte anche grazie alla presenza dell’onorevole Emanuele Pozzolo".



