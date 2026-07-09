Il Direttore Generale Massimo D’Angelo (Azienda Zero) in visita a Brondello: focus su sanità locale e soccorso

Il Direttore Generale di Azienda Zero, dott. Massimo D'Angelo, ha visitato nella giornata di mercoledì 8 luglio il Comune di Brondello, guidato dal Sindaco dr. Paolo Radosta.

Un momento importante per il piccolo centro della Valle Bronda, che è stato spunto per un confronto profondo sui temi legati alla gestione della sanità nei piccoli comuni e nelle aree montane. Dalla carenza dei medici di medicina generale fino al sopralluogo sul sito individuato per la possibile realizzazione di un nuovo eliporto per il soccorso d'emergenza, il pomeriggio è stato ricco di spunti e di concretezza operativa. La realizzazione dell'infrastruttura per l'elisoccorso rappresenta un obiettivo dichiarato dell'amministrazione comunale, sul quale si lavora da tempo in stretta sinergia e coordinamento con Azienda Zero.

A margine dell'incontro, il Sindaco dr. Paolo Radosta ha voluto esprimere il proprio forte apprezzamento per la visita del Direttore Generale:

"Desidero ringraziare sentitamente il dottor D'Angelo per l'attenzione concreta e la sincera vicinanza che ha voluto dimostrare nei confronti della nostra comunità e di tutta la Valle Bronda. Non è scontato che i vertici della sanità regionale scendano sul campo per toccare con mano le necessità dei piccoli centri. Di fronte alle sfide complesse che i nostri territori si trovano ad affrontare, abbiamo trovato nel Direttore una figura di altissima competenza, mossa da una reale volontà di conoscere le specificità locali e di mettersi a completa disposizione per trovare soluzioni pratiche ed efficaci."

Massimo D'Angelo, che ha espresso parole di stima nei confronti dell'operato dell'amministrazione locale e del primo cittadino, dichiara: "Il dr. Radosta dimostra una grande lungimiranza rispetto alle problematiche e alle necessità concrete del territorio. Intervenire con investimenti strutturali di questo tipo, come il futuro eliporto, è fondamentale per supportare in modo efficace la gestione delle patologie tempo-dipendenti nelle aree più decentrate, dove la tempestività dei soccorsi fa la differenza per la vita dei cittadini".



