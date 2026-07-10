Aggressione Fossano: Futuro Nazionale Cuneo solidale con l'Arma dei carabinieri

Riceviamo e pubblichiamo:

Futuro Nazionale Provincia di Cuneo esprime piena e convinta solidarietà ai quattro Carabinieri aggrediti nella serata di lunedì 7 luglio 2026 presso la stazione ferroviaria di Fossano, durante un ordinario servizio di controllo del territorio. A loro, alle loro famiglie, all’Arma dei Carabinieri e a tutte le Forze dell’Ordine va la nostra vicinanza più sincera, unita all’augurio di una pronta guarigione.

In segno di totale vicinanza, il Consigliere comunale di Cuneo Giuseppe Lauria e il Consigliere comunale di Fossano Tiziana Airaldi, insieme a tutta la comunità provinciale di Futuro Nazionale, porgono la loro più sentita solidarietà ai Carabinieri coinvolti e alle loro famiglie.

Quanto accaduto è gravissimo. Quattro servitori dello Stato sono rimasti feriti mentre svolgevano il proprio dovere, garantire sicurezza, presidiare il territorio, tutelare i cittadini. Uno di loro, secondo quanto riportato, sarebbe stato persino morso durante l’aggressione. Non possiamo accettare che chi indossa una divisa debba operare ogni giorno in condizioni di crescente rischio, spesso senza adeguate tutele e con la sensazione che chi aggredisce lo Stato possa cavarsela con conseguenze insufficienti.

Colpire un Carabiniere significa colpire lo Stato e colpire lo Stato significa colpire ognuno di noi. Significa colpire la legalità. Significa colpire il diritto dei cittadini onesti a vivere in sicurezza nelle proprie città, nelle proprie stazioni, nelle proprie strade. In questo contesto, va sottolineato anche il tempestivo intervento dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri, che si è immediatamente attivata per garantire il massimo supporto ai colleghi coinvolti, mettendo a disposizione tutela legale attraverso il proprio pool di avvocati e avviando le procedure necessarie per il riconoscimento della causa di servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

È un segnale importante di vicinanza concreta a chi, ogni giorno, serve lo Stato in prima linea e merita protezione, rispetto e pieno sostegno istituzionale.

Futuro Nazionale Provincia di Cuneo ribadisce con fermezza la necessità di rafforzare le tutele per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e di garantire certezza della pena per chiunque aggredisca un militare, un agente o un pubblico ufficiale impegnato nel servizio alla collettività. La sicurezza non può essere lasciata agli slogan.

Servono rispetto per le divise, strumenti adeguati, protezione reale per chi opera sul territorio e una risposta giudiziaria certa, severa e proporzionata alla gravità dei fatti. Fossano, la provincia di Cuneo e tutta l’Italia perbene stanno dalla parte dei Carabinieri.

A chi ogni giorno difende i cittadini va il nostro rispetto. A chi aggredisce lo Stato deve arrivare una risposta chiara: la legalità non arretra.

Futuro Nazionale Provincia di Cuneo