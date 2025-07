International Rally Cup 2025: l'equipaggio Giordano-Siragusa si prepara per un caldo "Casentino"

Sotto ogni aspetto sarà una gara calda e ricca di incognite.

Per l'equipaggio composto da Matteo Giordano e Manuela Siragusa venerdì 11 e sabato 12 luglio il calendario dell'International Rally Cup 2025 propone il "45° Rally Internazionale del Casentino", gara con epicentro a Bibbiena nell'entroterra toscano a circa quaranta km da Arezzo.

Per l'edizione 2025 la Scuderia Etruria propone un percorso veramente impegnativo, con sette intense prove speciali da vivere tutto d'un fiato soprattutto nella giornata di sabato.

Venerdì sera partenza e prova spettacolo "Bibbiena", mentre sabato si farà sul serio: doppio passaggio sulla "Rosina" di 7,48 km con primo tratto in salita e successiva ripida discesa, poi "Crocina" lunga 23 km, "Dama" di 16,5 da ripetere due volte con in mezzo il secondo giro sulla "Rosina".

La settima ed ultima prova speciale è il piatto forte del rally: si tratta della famosa e temuta prova speciale "Talla", lunga ben 29,5 km che la rendono la più lunga di tutto il "Casentino" ed anche dell'I.R.C. 2025.

Consapevoli di tutto questo, Matteo e Manuela si presentano in Toscana da leader del Trofeo 4RM con tre vittorie su tre ottenuto a bordo della loro Clio Rally3 della KZ Racing, in collaborazione con Tiesse Suzuki Asti, a cui è stato assegnato il numero di gara 36:

"Siamo molto motivati per il Casentino, gara difficile in cui i veicoli saranno veramente messi alla frusta sia per il caldo e la scarsa ventilazione della zona in cui si corre, sia per i numerosi km in discesa che manderanno alle stelle le temperature dei freni.

Il nostro obiettivo dichiarato è quello di trovare un giusto equilibrio tra gestione degli pneumatici e ritmo di gara, consapevoli che essendoci poche prove speciali qui gli errori pesano più del solito".



La classifica del Trofeo 4RM dopo tre gare: Giordano Matteo 165 punti, Guerra Oberdan 85, Ciardi Alessandro 78, Scalco Leonardo 73, Rossi Franco 66, Gelsomino Filippo 2, Battaglin Alessandro 0