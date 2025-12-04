Posata a Mondovì la prima delle 400 stazioni meteo-climatiche Diagram-Agrion

È stata posata nei giorni scorsi a Mondovì nell’azienda agricola di Paolo e Valter Ghiglia la prima delle 400 nuove stazioni meteo che saranno installate sull’intero territorio regionale grazie all’accordo stipulato a settembre a Cheese fra Regione Piemonte e il Gruppo Diagram – società leader nazionale nel settore - con il supporto della Fondazione Agrion.

Spiega Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte: «Con queste innovative capannine di rilevamento meteo-climatico la rete regionale raggiungerà le oltre 500 unità. Un enorme ampliamento che permetterà al Piemonte di dotarsi di un’infrastruttura di raccolta dati capillare, omogenea, ad alta affidabilità ed estesa sull’intero territorio regionale, che renderà il Piemonte un riferimento nazionale nel monitoraggio climatico. I dati raccolti alimenteranno una piattaforma avanzata di supporto alle decisioni, utile per ridurre l’uso di agrofarmaci, ottimizzare l’acqua, migliorare la qualità delle produzioni e gestire in modo intelligente gli impianti di irrigazione. È un lavoro condotto in sinergia con il settore Fitosanitario della Regione, indispensabile per aiutare i nostri agricoltori a gestire in modo scientifico e previsionale le criticità causate dal cambiamento climatico e dagli eventi meteo estremi».

Le capannine misurano parametri chiave come vento, pioggia, bagnatura fogliare, umidità e temperatura del suolo e radiazione solare. I dati raccolti saranno resi disponibili gratuitamente alle aziende ospitanti e, successivamente, messi a disposizione della Regione Piemonte, di Agrion e dei tecnici dei coordinamenti, per supportare l’elaborazione dei consigli agronomici a servizio delle imprese agricole.

In questi giorni si sta proseguendo con nuove installazioni in Valle Po nei comuni di Sanfront e Paesana, e in Valle Varaita a Sampeyre. Sono inoltre in fase di allestimento ulteriori stazioni a Garessio e Priola. Nei prossimi giorni si continuerà con il completamento della rete su tutta la provincia di Cuneo, dove verranno collocate complessivamente 118 stazioni meteorologiche. Successivamente i lavori proseguiranno nelle restanti province piemontesi con il seguente programma di distribuzione. La conclusione delle installazioni è prevista per febbraio 2026.



• Alessandria 61

• Asti 37

• Biella 7

• Novara 37

• Torino 78

• Verbano-Cusio-Ossola 27

• Vercelli 34



Sottolinea il presidente Agrion Giacomo Ballari: «Si tratta di un passo fondamentale per lo sviluppo dell’agricoltura di precisione, capace di integrare tecnologie avanzate per migliorare la sostenibilità economica delle aziende, elevare la qualità delle produzioni e ridurre l’impatto ambientale delle colture. Il Piemonte intende così candidarsi a diventare un punto di riferimento nazionale in questo settore strategico».

Conclude l’assessore Bongioanni: «La tanto invocata sostenibilità non si raggiunge attraverso vincoli e sanzioni, ma grazie all’impiego di strumenti di monitoraggio avanzati, sistemi di raccolta dati affidabili, allerte sempre più tempestive e indicazioni tecniche semplici, puntuali e calibrate sulle esigenze di ogni singola azienda o coltura. Il Piemonte c’è, e investe in questa direzione grazie all’accordo con Gruppo Diagram e Agrion, con l’obiettivo di costruire un modello agricolo moderno, efficiente e realmente sostenibile in primis per le nostre aziende».