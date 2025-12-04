Alba ospita l'assemblea nazionale delle Città del Tartufo per il 35° anniversario

Domenica 7 dicembre Alba ospiterà l’assemblea delle Città del Tartufo, in occasione del 35° anniversario della fondazione dell’Associazione Nazionale, proprio nel luogo in cui il sodalizio si è costituito il 21 ottobre 1990. Una giornata dedicata alla storia, ai valori e alla prospettiva delle comunità del tartufo, che conferma la centralità della città all’interno della rete culturale e gastronomica italiana.

Le celebrazioni inizieranno alle 10.30 nella Sala del Consiglio comunale “T. Bubbio” con l’accoglienza dei partecipanti, i saluti del sindaco di Alba, Alberto Gatto, l’intervento del presidente nazionale Michele Boscagli. A seguire si terrà l’Assemblea Straordinaria dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo.

Nel pomeriggio, alle 15 nella Sala Riolfo, è in programma il convegno “Radici profonde. 35 anni di Città del Tartufo”, ospite Bruno Gambarotta. Dopo i saluti istituzionali, l’incontro sarà articolato in due momenti: “35 anni di Città del Tartufo: storia, valori, comunità” e “Tra radici e silenzi: l’eco verde del tartufo”.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore all’Agricoltura Roberto Cavallo: “Accogliere ad Alba le Città del Tartufo in occasione del 35° anniversario di fondazione, avvenuta proprio nella nostra città, è per noi un onore e un segno di profonda continuità con il lavoro che, come comunità, abbiamo portato avanti in questi anni. Il tartufo non è solo un prodotto d’eccellenza, ma un patrimonio culturale, ambientale e identitario che abbiamo il dovere di tutelare e promuovere. Negli ultimi anni abbiamo investito con convinzione nella salvaguardia degli ecosistemi tartufigeni, sostenendo la ricerca, la formazione, la valorizzazione dei boschi e delle tartufaie naturali e rafforzando la nostra rete di collaborazioni nazionali e internazionali. Parallelamente, abbiamo promosso la cultura del tartufo attraverso la nostra Fiera internazionale, progetti educativi e iniziative che hanno reso Alba un punto di riferimento per l’enogastronomia italiana. Siamo certi che, insieme alle Città del Tartufo, sapremo affrontare le nuove sfide con la stessa passione che ci ha guidati finora”.