Valter Roattino è il nuovo presidente dei pensionati ANPA Cuneo, rinnovato il Consiglio

Valter Roattino, 65 anni di Vicoforte, è il nuovo presidente ANPA Cuneo. è stato eletto lunedì 30 giugno nel corso dell’assemblea provinciale dell’Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori, che si è svolta presso la sede di Confagricoltura a Savigliano. Rinnovato anche il Consiglio direttivo del sindacato che risulta composto da: Graziella Bechis di Cuneo (vicepresidente), Mauro Cappellino di Costigliole Saluzzo, Marcelle Ellena di Saluzzo, Santino Isaia di Lagnasco, Giuseppe Maccagno di Marene, Bernardino Racca di Cherasco e Giancarlo Servetti di Piozzo.

“Sono onorato di essere stato chiamato a guidare il gruppo pensionati di Confagricoltura Cuneo, tra i più importanti d’Italia – dichiara Valter Roattino –. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e riconoscenza verso tutti coloro che mi hanno dato fiducia e ringrazio il mio predecessore Giovanni Testa per il lavoro svolto in questi anni con la vicepresidente Graziella Bechis. I pensionati del mondo agricolo sono custodi di tradizioni, conoscenze e valori che vanno preservati e valorizzati; in un momento in cui il mondo agricolo vive grandi trasformazioni, il loro ruolo resta centrale. Il mio impegno sarà quello di sostenere chi per una vita ha dato il suo contributo per la crescita del settore agricolo provinciale e continua, ancora oggi, a dedicarsi con impegno alla salvaguardia del territorio, particolarmente ostico in zone collinari e montane. Mi impegnerò a rafforzare il dialogo con le istituzioni e con il nostro patronato Enapa, promuovendo iniziative di solidarietà e creando occasioni di incontro”.

“L’ANPA Cuneo, con le sue iniziative e i suoi servizi, è un punto di riferimento importante per chi ha lavorato in agricoltura con passione e sacrificio e svolge un ruolo fondamentale all’interno della nostra associazione – ricorda il direttore di Confagricoltura Cuneo, Roberto Abellonio – L’associazione pensionati raccoglie oltre 3.000 aderenti in provincia di Cuneo (tra delegati e affiliati) e in questi anni ha continuato a crescere grazie al lavoro del presidente Giovanni Testa. A lui va il ringraziamento di tutta la struttura di Confagricoltura Cuneo, mentre al suo successore Valter Roattino giungano i migliori auguri di buon lavoro”.