Robiola del Cravè De.Co. e Cavolfiore rosso tardivo: firmato il gemellaggio gastronomico tra i Comuni di Cherasco e Moncalieri

Il 15 gennaio è stato ufficializzato il gemellaggio gastronomico tra i Comuni di Cherasco e Moncalieri, sancito dalla firma che ha unito le due eccellenze dei rispettivi territori: la Robiola del Cravè De.Co. e il Cavolfiore rosso tardivo di Moncalieri.

All’incontro, svoltosi nel comune di Moncalieri, erano presenti il sindaco di Cherasco Claudio Bogetti accompagnato dal vicensindaco Umberto Ferrondi, dall’assessore Agnese Dogliani e dalla consigliera Mara Degiorgis e il primo cittadino di Moncalieri Paolo Montagna con l’assessore Angelo Ferrero.

Un patto di amicizia tra le due città nel segno della cultura gastronomica, annunciato ufficialmente durante la Cena delle Eccellenze di Gusta Cherasco lo scorso ottobre, che intende rafforzare i legami tra le comunità attraverso la valorizzazione delle rispettive tradizioni agroalimentari e delle eccellenze del territorio.

«Le nostre eccellenze rappresentano un patrimonio di grande valore, frutto di un costante impegno nella promozione e nella valorizzazione del territorio, anche attraverso collaborazioni virtuose con altri Comuni. – dice il vicensindaco Umberto Ferrondi - L’obiettivo dell’Amministrazione è promuovere, far conoscere e diffondere la qualità e l’eccellenza dei nostri prodotti, mettendo in luce come dietro ogni singola eccellenza vi sia una storia di competenze, tradizioni e di lavoro quotidiano. Un patrimonio costruito dai produttori che, con il loro impegno, custodiscono e tramandano saperi fondamentali per l’identità e il valore del nostro territorio».