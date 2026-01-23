Aspromiele apre le porte dell'apicoltura: corso gratuito per imparare ad allevare le api

Anche quest'anno Aspromiele, Associazione Apicoltori del Piemonte, propone il suo corso di introduzione all'apicoltura per chi desidera avvicinarsi all'allevamento di questi preziosi insetti ma non possiede ancora le conoscenze necessarie. Un'opportunità gratuita che coniuga teoria e pratica, con l'obiettivo finale di permettere ai partecipanti di sostenere l'esame per ottenere la qualifica di apicoltore nomade, obbligo richiesto dalla legge regionale piemontese.

Il percorso formativo si articola in sette incontri teorici serali, trasmessi online sulla piattaforma Google Meet, che consentiranno ai partecipanti di interagire con i docenti e porre domande in tempo reale. A questi si aggiungono tre lezioni pratiche in campo, durante le quali gli allievi potranno toccare con mano la gestione concreta degli alveari. Gli argomenti affrontati spaziano dalla terminologia tecnica alle nozioni fondamentali per una gestione apistica moderna, affrontando le sfide contemporanee come le avversità climatiche e l'inquinamento. Saranno approfonditi anche la scelta dei materiali e delle attrezzature, la tecnica apistica secondo le diverse stagioni, il riconoscimento e il contrasto delle patologie, i prodotti dell'alveare e la legislazione vigente.

A condurre le lezioni saranno i tecnici apistici di Aspromiele, esperti in grado di garantire continuità di assistenza tecnica anche oltre la conclusione del corso, trasformando questa esperienza formativa in un supporto duraturo per l'attività apistica.

Le lezioni teoriche prenderanno avvio lunedì 9 febbraio alle 20 con "Anatomia e fisiologia dell'ape" e proseguiranno mercoledì 11 febbraio con "Materiali in apicoltura". Seguiranno gli incontri su "Tecnica apistica" lunedì 16 e mercoledì 18 febbraio, quindi "Lotta alla varroa" lunedì 23 febbraio e "Patologia apistica" mercoledì 25 febbraio. Il ciclo teorico si concluderà lunedì 2 marzo con "Legislazione e prodotti dell'alveare".

Le lezioni pratiche in presenza si svolgeranno invece tra fine marzo e ottobre, con incontri in apiario a Cuneo presso i tecnici Aspromiele, una visita presso un'azienda apistica del territorio ad aprile, e due sessioni di approfondimento a luglio e ottobre dedicate alla lotta alla varroa e all'invernamento degli alveari.

Sebbene il corso sia completamente gratuito, Aspromiele offre la possibilità di associarsi, con benefici che includono l'assistenza tecnica continua anche dopo la fine del percorso, l'assicurazione RC base, l'abbonamento alla rivista "l'apis", convenzioni su acquisti di materiale apistico e accesso a servizi opzionali quali la gestione dell'anagrafe apistica, assicurazione RC e contro il furto degli alveari, e analisi di laboratorio.

Come iscriversi